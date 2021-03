Ceci est le calendrier de la première Marvel de la phase 4

Le report de Black Widow au 9 juillet nous laisse un calendrier de première Marvel de la phase 4 quelque peu différent de ce que nous avions. Ce sont vos nouvelles dates.

Malgré le fait qu’en décembre, Disney et Marvel ont annoncé un premier guide pour leur univers cinématographique, les choses ont encore beaucoup changé. Le nouveau Calendrier de sortie de Marvel pour la phase 4 il est de nouveau retardé et, en plus, il est accompagné de premières simultanées.

Celui qui a tout déplacé, au départ, a été le film de Veuve noire. Cela arrivera deux mois plus tard que prévu. Son poste, en mai Cruella occupera, mais ce mouvement a fait le film de Shang-chi finit par être affecté. Il était prévu pour l’été mais est finalement repoussé à septembre.

À partir de là, le calendrier des films Marvel ne bouge pas trop car Eternals et Spider-Man 3 conservent leur date de sortie. De plus, ce dernier continue de garantir, pour le moment, qu’il aura une sortie en salles exclusive.

Calendrier mis à jour

Le calendrier complet ressemble à ceci:

Film / Série

Date

Première

Loki

06/11/2021

Disney +

Veuve noire

07/09/2021

Cinéma et Disney +

Shang-Chi et la légende des 10 anneaux

09/03/2021

Pour déterminer

Éternels

11/03/2021

Pour déterminer

Spider-Man: pas de retour à la maison

17/12/2021

Cinéma

Docteur Strange dans le multivers de la folie

25/03/2022

Cinéma

Thor: l’amour et le tonnerre

05/06/2022

Pour déterminer

Panthère noire 2

07/08/2022

Pour déterminer

Capitaine Marvel 2

11/11/2022

Pour déterminer

Ce sont les films et séries qui ont encore une date exacte. Mais au-delà de cela, nous avons également un calendrier plein de promesses pour 2021, 2022 et au-delà. Ceux-ci n’auraient pas encore de date. Ils sont les suivants:

Film / Série

Date

Première

Et qu’est-ce qui se passerait si …

xx / xx / 2021

Disney +

Mlle merveille

xx / xx / 2021

Disney +

Oeil de faucon

xx / xx / 2021

Disney +

Les 4 Fantastiques

Sans date

Pour déterminer

Lame

Sans date

Pour déterminer

Ant-man: Quantumania

Sans date

Pour déterminer

She-hulk

Sans date

Disney +

Chevalier de la lune

Sans date

Disney +

Invasion secrète

Sans date

Disney +

Coeur de pierre

Sans date

Disney +

Guerres d’armure

Sans date

Disney +

Je suis groot

Sans date

Disney +

Ainsi, Marvel poursuit ses projets et sortira assez souvent quatre films cette année. Il semble que l’usine d’idées et Disney ne veulent pas perdre plus d’argent. Il s’agit maintenant de voir ce qui se passe avec les premières au cinéma. Comme elle cherchait initialement des premières exclusives dans les salles de cinéma, mais, d’après ce que nous voyons, la société ne veut pas risquer de perdre des utilisateurs en raison de la pandémie.