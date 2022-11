Ceci est l’annonce du Google Pixel pour la Coupe du Monde au Qatar, avec un message inclus

in

Google a publié une publicité dans laquelle il montre les capacités de ses derniers téléphones et dirige également une fléchette à l’organisation de la Coupe du monde au Qatar.

Avec lui La Coupe du monde du Qatar bat son plein (Nous vous rappelons que vous pouvez utiliser ces applications pour le voir) Il est indéniable que la plus haute compétition de football soulève beaucoup de bulles dans cette édition. Soit par des applications qui violent la vie privée de l’utilisateur, soit par le zéro respect des droits de l’homme ou par les supporters payés pour faire bosser les stades, tout le monde semble avoir un avis sur la question.

Même les grandes entreprises technologiques ont quelque chose à dire. Google, sans aller plus loin, a lancé une publicité pour le Pixel 7 dans laquelle Donner un coup de poing au Qatartel que collecté dans 9to5Google.

Une course bien dirigée

L’annonce, qui dure environ une minute, a été intitulée comme Le « beau jeu » nous appartient à toussert à montrer les fonctions uniques de la caméra et l’apprentissage automatique du dernier terminal signé par Google.

Vous pouvez également y voir camées de personnalités du football pertinentes, comme l’ancien capitaine de l’équipe colombienne Carlos Valderrama ou la star de l’équipe féminine américaine Meghan Rapinoe. Rapinoe est une militante des droits LGTBI bien connue.

Le message que Google veut faire passer avec cette production en est une d’inclusion et de diversitébien qu’il en ait également profité pour parler des fonctions de traduction en temps réel grâce au processeur Tensor G2 et aux améliorations apportées à l’appareil photo des Pixel 7 et 7 Pro. Cependant, ils consacrent une bonne partie de l’annonce à un section appelée fierté des fansqui met l’accent sur la visibilité de la communauté LGTBI à travers le monde.

Comme nous imaginons que vous le savez déjà, dans les derniers jours La Coupe du monde est placée dans le viseur de l’opinion publique en raison de l’opposition du Qatar à la communauté LGTBI. Cette opposition est allée jusqu’à donner des cartons jaunes aux capitaines qui portent le brassard avec le drapeau arc-en-ciel et la devise OneLone pendant les matchs.

Le pays du Moyen-Orient a été condamné par des groupes d’activistes pro-LGTBI du monde entier, ce n’est qu’une autre des nombreuses controverses qui remettent en question les décisions de la FIFA concernant cette Coupe du monde.

