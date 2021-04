Ceci est la première photo aérienne couleur d’Ingenuity sur Mars: voici à quoi ressemblent les empreintes de pas du rover Perseverance à partir de 20 pieds

L’hélicoptère L’ingéniosité ne s’arrête pas de voler, et lors de son troisième vol, tenu hier, a battu son record de vitesse particulier: il a roulé à une vitesse de 2 m / s (7,2 km / h) sur environ 50 mètres et à une hauteur de 5 mètres.

Ainsi, le petit hélicoptère vole de plus en plus en toute sécurité et petit à petit il gagne en confiance, mais aussi lors du deuxième vol la semaine dernière il nous a donné une autre surprise: la première photo aérienne couleur, dans lequel vous pouvez voir les rainures laissées par le rover Perseverance sur la planète rouge.

Plus vite et plus loin

Cette fois, le vol a duré 80 secondes et a permis à Ingenuity d’impressionner à nouveau les ingénieurs JPL de la NASA. Selon les responsables, « avec ce vol, nous démontrons des capacités critiques qui permettront l’inclusion de une dimension aérienne aux futures missions sur Mars« .

La persévérance a également été un témoin privilégié de ce vol, et avec la caméra sur son mât Il a pu capturer sur vidéo Ingenuity prenant son envol et allant d’un côté à l’autre, disparaissant brièvement de son champ de vision.

Cette photo aérienne prise par Ingenuity ajoute aux images en noir et blanc prises par l’hélicoptère en vol. Il le fait avec la caméra située en bas, et avec elle la surface martienne est surveillée Pendant le vol.

C’est aussi la première fois qu’Ingenuity vole avec ses algorithmes sur cette longue distance, quelque chose qui ne peut pas être fait dans les petites chambres à vide qui ont été utilisées pour tester son fonctionnement sur Terre.

Le rover Perseverance a capturé cette image de l’hélicoptère Ingenuity lors de son troisième vol.

Là, ils essaient de simuler l’atmosphère martienne, mais ces vols parviennent à démontrer le petite capacité d’hélicoptère qui, rappelons-le, doit une partie de son succès à l’Open Source et au Logiciel Libre.

Plus d’informations | POT