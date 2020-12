Ceci est la bande-annonce narrative de Fortnite Chapter 2 Season 5

Le compte à rebours se termine et les choses sont révélées pour la prochaine saison 5 de Fortnite. Attentif à sa bande-annonce narrative.

Hier, Galactus a fait une apparition dans Fortnite Chapter 2: Season 4 pour tout mettre fin. La saison s’est terminée en beauté, et c’est qu’à Epic Games ils ne manquent pas de nous laisser émerveiller par ces événements.

La bande-annonce narrative de Fortnite Chapter 2 Season 5 est disponible et nous montre un peu ce qui nous attend. Quelque chose de très fou. C’est aussi révéler les skins, objets et autres que le Battle Pass apportera et méfiez-vous car lorsque nous atteindrons le niveau 100 nous aurons un skin de The Mandalorian, le dernier grand succès de Star Wars. Maintenant bien. Les sabres laser reviendront-ils un jour? Dans la première saison de ce chapitre 2, ils étaient présents à différents moments. C’est à ce moment-là que sur notre chaîne Twitch, nous étions le plus accro au jeu.

Sept heures d’attente

Après l’événement Galactus, la saison 4 s’est terminée. À la fin de la vidéo, il y avait un compte à rebours de sept heures et demie pour faire place à la saison 5 de Fortnite. Le compte est terminé et un certain nombre de choses ont été révélées. Même le retour d’armes telles que le fusil de chasse tactique qui s’accompagne également d’une certaine amélioration.

Si vous avez manqué l’événement Galactus, dans la vidéo ci-dessus, vous pouvez voir tout ce qu’il a donné de lui-même. C’était quelque chose d’assez spectaculaire, dans lequel le jeu Epic Games est devenu un instant un jeu vidéo de « tireurs » en 3D tandis que le diabolique et énorme Galactus tentait de dévorer la planète.

Fortnite est un jeu vidéo disponible sur toutes les plateformes. Vous l’avez sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, PC Master Race, téléphones mobiles et Nintendo Switch. En 2021, les versions de PlayStation 5 et Xbox Series X bénéficieront d’une amélioration graphique tirant parti du nouveau moteur Unreal.