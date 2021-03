Ceci est connu depuis la troisième saison de Love Alarm sur Netflix

Alarme d’amour une longue attente s’est terminée et ce vendredi a créé sa deuxième saison sur Netflix après deux ans. Le lancement du K-Drama a généré beaucoup d’attentes et le public de la série a rapidement dévoré les six nouveaux chapitres. Cependant, les épisodes ont laissé un goût amer et la clôture de l’histoire a déçu les fans. Le spectacle a encore une chance de le réparer dans un troisième versement. Découvrez tout ce que l’on sait sur sa suite!

La critique était principalement axée sur la fin de Sun Oh, qui après avoir accepté le rejet de Jojo décide d’opter pour sa petite amie Yukjo. Lorsqu’ils se rencontrent, il lui dit qu’il sera à ses côtés et, bien qu’il ne puisse peut-être pas sonner l’alarme, Il reviendra jour après jour jusqu’à ce que Love Alarm se déclenche.







Ce résultat a bouleversé les fans et même beaucoup d’entre eux ont pensé que la deuxième saison était trop. Selon un sondage Spoiler, 65% pensent que la série pourrait s’être terminée dans la première partie. Alors que seulement 24% ont aimé les nouveaux épisodes. « Tout le monde convient que la deuxième saison de Love Alarm n’a JAMAIS existé, non? », était le ton des commentaires.

Alors que de nombreux commentaires se sont fâchés contre Netflix, la fin de K-Drama est la même que l’original. La deuxième saison a terminé l’adaptation complète du manga Webtoon publié par l’écrivain Chon Kye-young. La série était fidèle aux pages et pour le moment n’a plus de chapitres à mettre à l’écran.

Y aura-t-il une troisième saison de Love Alarm sur Netflix?

Par contre, le manga webtoon n’est pas terminé, donc l’histoire a la possibilité de continuer dans de nouveaux épisodes. Bien que l’intrigue soit close d’une part, il reste encore beaucoup de questions sur la romance entre Park Gul-mi et Cheong Duk-Gu, par exemple. Pour le moment, ni le service de streaming ni les producteurs n’ont confirmé la partie 3. Reviendra-t-il changer sa dernière image?