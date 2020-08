Ce YouTuber a créé une arme à feu qui jette des masques chirurgicaux sur le non-porteur

Là pandémie de Coronavirus a contraint l’ensemble de la population mondiale à affronter un nouveau compagnon de la vie quotidienne: le masque, une garantie fondamentale pour se protéger et protéger les autres du danger de propagation de l’infection. Aux États-Unis – ainsi que dans d’autres parties du monde – beaucoup refusent toujours de le porter, c’est pourquoi on YouTuber a décidé de lancer une provocation: construire un appareil à air comprimé capable de lancer des masques chirurgicaux qui se nouent automatiquement aux visages des cibles ciblées.

Le créateur en question est Allen Pan, un visage bien connu du Web qui gère une chaîne très populaire sur la plate-forme de partage de vidéos où il construit des gadgets impensables. En ce sens, son masque-lanceur n’est que le dernier appareil d’une longue série, et le format de la vidéo qui le concerne suit celui des clips précédents. Le YouTuber décrit le processus ce qui l’a conduit à concevoir, prototyper, construire, tester et affiner son appareil et ce faisant raconte comment ça marche; dans la deuxième partie de la vidéo, l’appareil est prêt et arrive testé parmi les passants de Huntington Beach, Californie.

Comment fonctionne l’appareil

Le gadget est basé sur cartouches d’air comprimé qui, une fois que la gâchette est enfoncée, poussent leur alimentation en gaz le long d’un tube à quatre extrémités. Dans chaque terminaison est insérée une balle magique légère attachée à l’une des quatre cordes d’un masque chirurgical; la libération de l’air comprimé lance les quatre projectiles vers l’avant faire glisser le masque avec eux, qui lors de l’impact avec le visage de la cible arrête soudainement sa course e nouer les lacets derrière le cou, aidé par l’attraction magnétique que les balles exercent l’une vers l’autre.

Pour mieux viser, Allen Pan a équipé l’appareil d’un viseur laser et en tout cas le gadget est équipé d’une puissance de lancement totalement inoffensive, mais l’opération est restée au niveau d’une simple provocation sur l’importance de l’utilisation masques en public. Après avoir essayé le gadget sur lui-même, le YouTuber l’a montré en public offrant aux passants la possibilité de utilisez-le contre un mannequin. Le clip est devenu viral en peu de temps et a dépassé 750000 vues en quelques jours.