Ce Xiaomi est le meilleur pour environ 250 euros, sauf pour un petit détail

Remise succulente, même si vous devez regarder une chose.

Les Xiaomi Mi 10 et Mi 10 Pro Ils ont vu le jour il y a quelques semaines, se positionnant à la pointe du catalogue de la firme chinoise. C’est la première fois que l’un des produits phares de Xiaomi atteint 1000 euros, mais que ne signifie pas que nous ne pouvons pas trouver d’options moins chères.

Si vous vous dépêchez vous avez la possibilité de conclure une vente l’un des smartphones les plus intéressants que Xiaomi a présentés l’année dernière. Il Xiaomi Mi 10 Édition Jeunesse Cela peut être le vôtre pour environ 250 euros, mais il y a quelque chose que nous devons souligner. En dépit d’être un terminal compatible avec les réseaux 5G, n’a pas la bande 800 de la 4G.

C’est le smartphone Xiaomi

Ce Xiaomi Mi 10 Youth arrive avec un écran AMOLED de 6,57 pouces et une résolution Full HD +. Il est compatible avec HDR10 + et il a un niveau de luminosité qui atteint 800 nits. Son devant est bien usé, avec une petite encoche en forme de goutte et un léger menton. Nous n’oublions pas votre lecteur d’empreintes digitales, caché sous verre.

Sous son châssis, Snapdragon 765G de Qualcomm, une puce conçue pour les jeux avec laquelle vous pouvez profiter de grandes performances. Vous aurez la possibilité de choisir entre les versions de 6 Go et 8 Go de mémoire RAM, 64 Go, 128 Go et jusqu’à 256 Go de mémoire interne. Pour un appareil qui ne dépasse pas 250 euros, on parle de chiffres très intéressants.

Xiaomi Mi 10 Édition Jeunesse spécifications Dimensions 164,02 x 74,77 x 7,88 mm | 192 grammes écran AMOLED 6,57 pouces avec résolution FHD +, HDR10 + et 800 nits de luminosité Densité de pixels 401 pixels par pouce Processeur Qualcomm Snapdragon 765G RAM 6/8 Go Système opératif MIUI 12 sur Android 10 Espace de rangement 64/128/256 Go Appareils photo 48 MP arrière principal + 8 MP grand angle + 8 MP téléobjectif + 2 MP macro | 16 MP avant Tambours 4160 mAh avec charge rapide de 22,5 W Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran, USB-C, NFC, WiFi double bande, 5G

Au dos de ce Xiaomi Mi 10 Youth, un total de 4 caméras: comme principal, un capteur de 48 mégapixels et f / 1,79. Il est accompagné d’un grand angle 8 mégapixels, un téléobjectif 8 mégapixels et un capteur macro 2 mégapixels. Dans l’encoche de sa face avant, un capteur 16 mégapixels et f / 2,5.

Le terminal Xiaomi dispose également d’une batterie de 4 160 mAh, qui aime une charge rapide puissante de 22,5 W. Comme nous l’avons dit, nous parlons de un appareil compatible avec les réseaux 5G, mais vous devez garder à l’esprit que vous ne pourrez pas utiliser la bande 800. Ce Xiaomi Mi 10 Youth arrive également avec Technologie NFC, que vous pouvez utiliser pour partager facilement des fichiers et payer dans tous les types d’entreprises avec des applications telles que Google Pay.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂