Ce vélo électrique Xiaomi coûte pratiquement le même prix que ses scooters bien connus

Décidément, Xiaomi continue de parier sur la mobilité électrique. En fait, leurs scooters primés sont déjà devenus un élément essentiel de nos villes si rapidement que nous avons à peine pu nous y habituer, mais bon, maintenant Leurs vélos Xiaomi Qicycle se développent également à un rythme vertigineux avec assistance électrique.

Une gamme de vélos qui a commencé son voyage en 2016 casser un peu les moules d’un Xiaomi habitué à vendre des produits de qualité à des prix contenus, mais avec le Qicycle R1 dépassait les 3000 € à sa naissance à la recherche de succès dans un secteur toujours en plein essor.

Et oui, si vous vous posiez la question, la preuve est passée car le vélo Qicycle R1 a été un succès, cédant ensuite la place à une gamme plus complète avec des prix plus contenus qui cède aujourd’hui la place au Qicycle à assistance électrique, un vélo à assistance électrique capable de conquérir les villes de la moitié du monde grâce à un prix similaire aux scooters de Xiaomi lui-même.

De conception similaire au Qicycle EF1, son prix en fait instantanément un objet de désir

C’est un vélo avec des roues de 20 pouces **, à la recherche d’une meilleure stabilité de l’ensemble et d’un confort de port supérieur à la fois en ville et par la route.

Le design redevient simple, dans le plus pur style Xiaomi, presque avec un style de vélo normal qui ne vous invite pas à penser à l’assistance électrique sauf pour le compartiment moteur et les commandes sur le guidon. En fait même la batterie est intégrée dans le tube principal du cadre afin qu’il ne se démarque pas d’un design visuellement attrayant.

Il a trois modes de fonctionnement parmi lesquels se trouvent le pédalage pur, l’assistance et le fonctionnement électrique; et a un affichage sensible à la lumière au centre du guidon où vous pouvez consulter toutes sortes d’informations concernant l’état du système et le trajet en cours.

Il montre la puissance restante dans vos batteries, l’état des lumières, les indications d’alarme, la vitesse, le rapport engagé et tout ce dont vous avez besoin en un coup d’œil pour ne pas être distrait lors de son utilisation, évitant ainsi les risques éventuels lors de la consultation des informations de base.

Les commandes sont situées sur le côté gauche du guidon, avec le bouton d’alimentation, le klaxon et les commandes de changement de vitesse, laissant pour le guidon droit un commande rotative qui change les modes de conduite du pédalage au mode entièrement électrique.

Pour garantir qualité et durabilité, le cadre a été construit avec de l’aluminium 6061 destiné à l’aviation, et les câbles et circuits ont été cachés à l’intérieur du cadre du vélo. Vous pouvez voir les câbles de frein et autres à l’avant, mais ils sont intégrés dans la même bande fixée par des clips qui sont ensuite insérés directement dans le tube principal, donc la fabrication en général est simple et incassable.

Le siège pour sa part est réglable, chose évidente, mais avec le détail de inclure une échelle imprimée sur la tige de selle d’adapter sa position aux différentes hauteurs de chaque utilisateur. Et aussi, il a Éclairage LED à l’avant et à l’arrière pour assurer une bonne visibilité des autres conducteurs.

Quant aux spécifications, que nous savons que vous attendez avec impatience, la batterie est au lithium et a 5.2Ah offrant une autonomie de jusqu’à 40 kilomètres en fonction du terrain et du type d’utilisation. En mode électrique c’est limité à 25 km / h de vitesse, et récupère sa charge à 100% en seulement 3 heures et demie connectée via une interface située à l’arrière.

Les freins sont de type Étrier V-Brake sur la roue avant, plus pratique pour un démontage rapide, et l’ensemble complet nous apporte un véhicule utile au quotidien en ville, plus confortable qu’un scooter et à un prix très similaire.

Enfin, pour vous donner une idée de la révolution qu’elle peut apporter, jetez un œil à ses prix de départ: seulement 2999 yuans en Chine, environ 425 dollars américains ou environ 385 euros pour changer, des prix qui le placent au même niveau que les scooters électriques Xiaomi bien connus.

