Ce truc PMS ressemble à un truc de lune

La grande majorité des femmes souffrent de tensions prémenstruelles, le fameux et compliqué SPM. Il arrive chaque mois, parfois plus intensément, d’autres fois un peu plus paisible. Quoi qu’il en soit, c’est une période où la femme a des réactions différentes, traverse des hauts et des bas et laisse son entourage impliqué dans toute cette confusion.

Le SPM est composé de jours qui soulèvent des émotions de toutes les manières, nous ressentons des besoins «étranges» dans notre quotidien et dans notre routine. Parfois trop faim, parfois trop faim. À d’autres moments, nous nous sentons assez en colère et ensuite joyeux. Nous rions rapidement puis pleurons. Ce tourbillon de sensations nous laisse, non seulement les femmes, confuses et troublées, mais aussi tous ceux qui vivent avec nous.

Cependant, il y a une raison à tout cela. En plus des facteurs biologiques, après tout, notre corps est dans une période de transformation de son état naturel, il y a aussi l’influence de l’astrologie et, dans ce cas du SPM, principalement des phases de la Lune.

La Lune est l’élément qui représente la femme, la fertilité, la croissance, l’accueil, l’affection et l’accueil. Pour cette raison, c’est cette étoile qui a tant d’influence sur nous. La Lune parle de nos sensations, comportements, sentiments et réactions. Il décrit notre personnalité et la façon dont nous pensons et percevons le monde. C’est pourquoi il est si important de comprendre les phases de la Lune et comment elles peuvent influencer notre comportement, par exemple, dans des moments plus délicats tels que la tension prémenstruelle.

Pendant cette période, chaque femme aura le signe guidé par l’une des phases de la Lune, mieux les connaître peut être un bon moyen d’atténuer certains effets du SPM ou du moins de savoir mieux les gérer. Mieux comprendre comment chaque phase de la Lune influence les périodes de notre vie en général:

La nouvelle lune

Cette phase de la Lune représente une période d’intériorisation, c’est le moment de penser à ce que l’on veut pour l’avenir, de faire des plans et d’avoir de nouvelles idées. C’est sur cette lune que se déroule la période idéale pour regarder plus à l’intérieur, réfléchir sur vos envies et les choix que vous souhaitez faire. Créez des objectifs, faites des plans et prenez le temps de méditer et de mieux vous connaître, car c’est le bon moment.

Le croissant de lune

Juste après la Nouvelle Lune, le moment est venu de mettre en pratique tout ce que vous avez prévu. Réalisez vos projets, retirez vos idées du papier et décidez des voies que vous suivrez pour réaliser vos objectifs et votre planification.

Lune décroissante

Une fois mis en pratique, vos plans doivent être finalisés. La Lune décroissante est le bon moment pour libérer tout ce qui est à mi-chemin, il est temps d’éliminer les énergies mauvaises et négatives et de se préparer à la prochaine phase de la Lune, qui est la plus intense de toutes.

Pleine lune

La Pleine Lune est la phase complète de la Lune, elle comprend toutes les autres phases et c’est pourquoi elle est si intense. Dans cette phase, les sentiments et les émotions sont à la surface et il est essentiel d’éviter toute énergie négative, car ceux-ci viennent également de manière intense.

Connaissant toutes ces phases, il est possible de comprendre comment le SPM peut se produire plus ou moins intensément en fonction de la Lune de votre signe dans votre thème natal. Vérifiez les caractéristiques de chaque lune dans la carte astrale et soyez attentif à contrôler les sensations intensifiées par ces lunes, après tout, ce n’est qu’alors que vous serez plus conscient de la façon de vous comporter et d’atténuer ces effets.

Lune en Bélier

La Lune en Bélier apporte une explosion de sentiments, il devient encore plus difficile de contenir les émotions. Les joies et les peines viendront avec force et à ce moment-là, il est important de ne pas accumuler ces sentiments. Une bonne stratégie est de «libérer» ces sensations petit à petit, afin de ne pas garder les sensations et de les faire exploser dans un moment de colère, par exemple. En plus du stress mental, cette accumulation d’émotions intenses peut même vous causer de graves maux de tête.

Lune en Taureau

La stabilité typique du signe du taureau fait que cette Lune apporte des sentiments plus stables, liés à l’affection et à la sensibilité. Il y a une grande tendance à s’installer dans des situations confortables. Soyez conscient des exagérations du comportement rationnel et possessif. Renouvelez votre routine pour éviter de tomber dans la similitude.

Lune en Gémeaux

La lune en jumeaux apporte un certain blocage à l’affichage des sentiments. Il est important de communiquer et de faire ressortir ces sentiments d’une manière ou d’une autre. La curiosité et la possibilité de s’adapter à différentes situations est également une caractéristique de la Lune en Gémeaux.

Lune en Cancer

La Lune Cancer est la plus stable d’entre elles. Il y a une forte tendance à reprendre les sentiments du passé et des souvenirs plus anciens. Le comportement est guidé par des émotions stables et tout ce qui vous fournit une base sûre.

Lune en Lion

Cette Lune apporte la forte créativité du Lion et des sentiments de générosité et d’affection. C’est une période qui encourage l’abandon aux sentiments et fait que la personne attend d’être reconnue. L’art est une bonne activité pour ce moment créatif.

Lune en Vierge

Encore une fois, c’est une Lune qui rend difficile de s’exprimer. L’accumulation de sentiments et de pensées peut être motivée par la peur de ne pas comprendre et une insécurité actuelle. C’est le moment de prendre le chemin inverse et de vous faire davantage confiance.

Lune en Balance

C’est une force qui guidera la recherche du partenaire idéal. La Lune en Balance fournit le charme et l’élégance de ce signe, cependant, elle apporte une dépendance envers les autres.

Lune en Scorpion

C’est la lune la plus intense. Il apporte le comportement observateur, de celui qui est fort, sait tout et observe. En même temps, cette lune provoque l’intériorisation des sentiments, ce sont des sentiments complexes à comprendre par vous et ceux qui vous entourent.

Lune en Sagittaire

Il apporte l’humeur optimiste et la bonne humeur! Même ainsi, cela apporte de la difficulté à faire face aux pertes et une grande tristesse en raison de la difficulté à équilibrer et équilibrer les émotions.

Lune en Capricorne

C’est une lune stable et rationnelle qui utilise sa tête pour résoudre tous les problèmes quotidiens. C’est une personne qui planifie toutes ses actions et qui est très pratique. Fixez-vous des objectifs et veillez à ne pas exagérer les frais personnels.

Lune en Verseau

C’est la lune des personnes les plus sociables, qui aiment se rapporter à des personnes différentes. C’est la lune de ceux qui ont un comportement plus rationnel et qui ne savent pas comment gérer des situations très émotionnelles.

Lune en Poissons

La générosité et l’intuition sont les plus grandes caractéristiques de la Lune en Poissons. C’est la personne qui, étant si généreuse et pensant tant aux autres, finit par devenir victime des situations qu’elle crée.