« Ce trophée de 200 € ne définit pas qui nous sommes »

Les commentaires des Grammy Awards continuent d’affluer. Les nominations de 2021 ont fait subir à la Recording Academy des réactions négatives, et alors que la tempête initiale de critiques s’est calmée, Swizz Beatz offre son point de vue sur l’importance des cérémonies de remise des prix dans la culture. Le mégaproducteur et artiste a été nominé pour cinq prix tout au long de sa carrière et a remporté en 2011 aux côtés de Jay-Z pour la meilleure performance rap d’un duo ou d’un groupe pour leur tube « On to the Next One ». En 2018, Swizz et sa femme Alicia Keys ont été honorés par l’aile des producteurs et ingénieurs et ont reçu des trophées Grammy pour leurs contributions à la musique. Swizz a récemment réfléchi à ce dernier accomplissement en partageant des images de lui-même en train de boire à son Grammy il y a deux ans.



Mike Pont / Intermittent /

« Ce prix a été très important pour nous à une fois », a écrit Swizz dans la légende. « Nous connaissons désormais notre valeur et notre excellence [shrug emoji] Nous comprenons maintenant qu’un trophée à 200 € ne définit pas qui nous sommes [hands up emoji] Continuez dur et comprenez votre vraie valeur et votre travail acharné !!!! Nous avons gagné en sortant de ces rues !!!!! Bénédictions à tous. «

Alicia Keys a sauté dans les commentaires de son mari et a écrit: «Grands faits». Consultez le post de Swizz ci-dessous avec une musique de fond gracieuseté de Kanye West.

