Ce train dispose de 21 lits de soins intensifs pour transporter les patients Covid

A partir d’aujourd’hui, parmi les armes de lutte contre la pandémie de coronavirus, il y a aussi un train entièrement utilisé pour le transport en toute sécurité des patients atteints de Covid-19. Le véhicule a été présenté aujourd’hui à Milan mais comme il s’agit d’un train à tous égards, il pourra parcourir presque tout le système ferroviaire du pays (et au-delà) pour apporter une aide là où elle est nécessaire et pour alléger la charge de travail des hôpitaux qui souffrent le plus d’un manque de lits d’un point de vue logistique et sanitaire.

Qu’est-ce qu’un train de santé et à quoi sert-il

Vu de l’extérieur, le train médical est normal convoi de dix voitures; Cependant, l’intérieur des wagons est entièrement utilisé pour le soin des passagers, comme une chambre d’hôpital de soins intensifs. En fait, il s’agit précisément de garantir aux patients à bord un niveau de soins adéquat pendant le transport d’une structure hospitalière à une autre: le scénario, peu probable jusqu’à il y a quelques mois, peut se concrétiser dans le cas d’hôpitaux saturés qui obligent à transporter certains patients vers une autre structure du pays. Le voyage en train médical permet le déplacement de patients dans des conditions modérément sévères sans compromettre davantage leur santé.

Qu’est-ce qu’il y a à l’intérieur

En plus des deux locomotives positionnées en tête et en queue du train, le train médical est composé de huit wagons, chacun ayant un rôle bien défini. Il y a trois vrais wagons médicaux, et ils hébergent 21 lits de soins intensifs où les patients activement ventilés peuvent être soignés grâce à des machines spéciales. Deux des chariots abritent du matériel médical et en particulier le générateurs électriques qui permettent à l’instrumentation de fonctionner indépendamment du système électrique relié au mouvement du train; de cette manière, même en cas de panne de ligne, les systèmes médicaux peuvent continuer à fonctionner.

Sur les trois voitures restantes, une est réservée à lits pour le personnel médecin et technicien, le second est préparé pour la coordination et pour protéger la zone d’opération de celui exempt d’agents pathogènes potentiels et le troisième fonctionne à partir de dépot pour les matériaux. En plus des ventilateurs pulmonaires et des moniteurs associés, le train dispose d’analyseurs de gaz sanguins, d’échographie et d’autres équipements – tous pour fournir des soins de santé jusqu’aux soins intensifs. également dans le bioconfinement.

