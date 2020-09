Ce test de personnalité révèle exactement à quel point vous êtes narcissique



3 septembre 2020, 14:54

Le quiz sur la personnalité narcissique de Psych Central révèle si vous êtes narcissique. Image: Psych Central, Pop TV

Le quiz sur la personnalité narcissique de Psych Central révèle également à quel point vous êtes vaniteux, habilité et autosuffisant.

Le quiz sur la personnalité narcissique de Psych Central brise Internet et révèle à quel point vous êtes narcissique



Internet n’est pas étranger aux tests de personnalité virale. Au cours des dernières années seulement, nous avons vu des gens faire tout, du test d’orientation sexuelle IDRlabs (il vous indique exactement où vous vous situez sur le spectre gay, hétéro, bisexuel, asexué) au test de personnalité de ShindanMaker (celui-ci vous permet de savoir exactement à quel point vous êtes stupide, excité et maudit).

Et maintenant, il y a un nouveau test de personnalité. Le quiz sur la personnalité narcissique de Psych Central vous aide à savoir si vous êtes narcissique.

Le quiz est simple. Tout ce que vous avez à faire est de lire une série de 40 déclarations soit-ou et de choisir celles qui, selon vous, vous décrivent le mieux. Psych Central utilise ensuite la science pour déterminer à quel point vous êtes narcissique et cela révèle même à quel point vous êtes vaniteux, habilité et autosuffisant. Sans oublier, il vous indique également si vous avez un complexe de supériorité et si vous êtes exhibitionniste.

REPRENEZ LE QUIZ SUR LA PERSONNALITÉ NARCISSISTE DE PSYCH CENTRAL ICI

À la fin du quiz, vous recevez un score exact sur 40 et il vous indique comment vous vous comparez à tout le monde. Selon Psych Central, “Entre 12 et 15, c’est la moyenne. Les célébrités obtiennent souvent un score plus proche de 18. Les narcissiques ont un score supérieur à 20.” Le test a été fait pour aider à déterminer si les personnes ont un trouble de la personnalité narcissique et si elles ont besoin d’un traitement pour cela.

Le site Web se lit comme suit: “Le trouble de la personnalité narcissique implique un schéma persistant de pensées et de comportements caractérisés par la grandiosité, un besoin irrésistible d’admiration et un manque d’empathie envers les autres et leurs besoins ou sentiments. Une personne atteinte de trouble croit qu’elle est au centre du problème. univers et toute l’attention doit leur être accordée.

La plupart des personnes atteintes de ce trouble ne voient pas leur comportement comme particulièrement problématique jusqu’à ce qu’il commence à avoir un impact négatif sur leur vie de manière significative (comme la perte d’un emploi, une relation, etc.). Le trouble de la personnalité narcissique peut répondre à différents types de traitement, impliquant généralement une psychothérapie. ”

Vous pouvez en savoir plus sur le trouble de la personnalité narcissique ici.

