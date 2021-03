Ce test de personnalité devient viral sur TikTok et il vous dit exactement de quelle couleur vous êtes

Voici comment découvrir la couleur de votre personnalité en vous basant sur le test de personnalité des couleurs de Ktestone.

Vous êtes-vous déjà demandé de quelle couleur était votre personnalité? Eh bien, vous avez de la chance. Il y a un nouveau test en cours sur TikTok qui vous attribue une couleur en fonction de vos traits spécifiques.

Maintenant, nous savons à quel point Internet vit pour une personnalité qui traîne. Le populaire quiz de personnalité openpsychometrics nous a indiqué à quel personnage de fiction nous ressemblons le plus, tandis que le test viral de personne difficile de IDR Labs nous a dit à quel point nous sommes difficiles à vivre.

FAITES LE TEST DE PERSONNALITÉ DES COULEURS ICI.

Le test de personnalité des couleurs utilise quelques questions simples pour analyser vos traits de personnalité spécifiques par rapport à une couleur. Si vous êtes curieux de savoir quelle est la couleur de votre personnalité, vous pouvez le découvrir dès maintenant. Parce que qui n’aime pas un bon test de personnalité.

Ce test de personnalité devient viral sur TikTok. Image: E !, ktestone.com

Quel est le test de personnalité des couleurs?

Pour passer le test et découvrir quelle couleur vous représente, vous devrez vous rendre sur le site Web ktestone.com. Là, on vous posera 12 questions sur vous-même et sur la base de ces statistiques, une couleur vous sera attribuée. Ne vous inquiétez pas, les questions sont assez simples, comme « Comment vous comportez-vous lorsque vous êtes en colère? » Ou « Comment dites-vous non à quelqu’un? ».

Une fois que vous avez répondu à toutes les questions, le site vous donne une couleur ainsi qu’une brève explication des traits que vous possédez. Il y a aussi un aperçu des aspects négatifs de votre type de personnalité.



Ce test de personnalité virale vous indique exactement de quelle couleur vous êtes … Image: ktestone.com

Voici quelques exemples sur TikTok.

Alors, de quelle couleur êtes-vous? Tweetez-nous @popbuzz et faites-nous savoir!

