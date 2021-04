Ce test de personnalité détaillé vous indique quel personnage fictif vous ressemble le plus

Voici comment trouver le personnage de fiction qui vous ressemble le plus, sur la base des statistiques d’un test de personnalité détaillé …

Tout le monde aime un bon « Quel personnage de fiction suis-je? » quiz, n’est-ce pas? Bien que certains d’entre eux nous donnent un aperçu de base des personnages que nous ressemblons le plus, ils sont rarement aussi spécifiques que ce quiz qui devient actuellement viral sur les réseaux sociaux.

Le quiz de personnalité «Quel personnage» openpsychometrics est basé sur certains traits de caractère que vous possédez. Comment ça marche? Eh bien, tout ce que vous avez à faire est de répondre à 28 questions simples sur la façon dont vous vous percevez (Êtes-vous frugal? Êtes-vous un technophile? Vivez-vous dans une tour d’ivoire?) Le quiz fera ensuite correspondre vos statistiques et vos résultats avec une charge entière de personnages.

Selon la description du site Web, le test a été créé en demandant à des volontaires d’évaluer la personnalité perçue d’une variété de personnages. Il y a actuellement plus de 1600 caractères avec lesquels vous pouvez faire correspondre des émissions telles que L’anatomie de Grey, Jeu des trônes, Le bureau et Amis, ainsi que des séries de films comme Harry Potter et l’univers cinématographique Marvel.

Ce quiz de personnalité de personnage fictif d’Openpsychometrics vous correspondra à votre personnage de télévision parfait. Image: NBC, openpsychometrics

Comment obtenir le meilleur match de votre personnage?

Pour obtenir votre meilleure correspondance, vous devez répondre à une série de 36 questions. Chaque question vous donnera deux options et tout ce que vous avez à faire est de déplacer le curseur là où vous pensez vous asseoir sur l’échelle.

Par exemple, une question vous demandera si vous êtes plus sensé ou ridicule. Si vous êtes plutôt sensé, déplacez le curseur pour donner à cette réponse un pourcentage plus élevé. Si vous vous considérez comme complètement scandaleux et loufoque, rapprochez-le du côté ridicule des choses. Faites de même pour chaque question.

À la fin du quiz, vous pouvez répondre par oui ou par non à l’option d’enquête, puis … vous serez présenté avec votre résultat et un pourcentage de correspondance. Voici la mienne.

Le test openpsychometrics révélera quel personnage vous ressemblez le plus. Image: openpsychometrics, ABC

Une fois que vous avez votre réponse, le test vous montrera alors la liste complète des correspondances de vos personnages avec les pourcentages. Plus de 1600 personnages seront répertoriés au total, le haut étant celui que vous aimez le plus et le bas étant celui que vous aimez le moins.

Vous pouvez également filtrer vos résultats sur certaines émissions de télévision et certains films. Si vous voulez voir votre top 5 Jeu des trônes ou MCU, sélectionnez l’émission dans le menu déroulant «Univers» au-dessus de votre résultat.

(Note de la rédaction: veuillez ignorer le nombre de Lannister dans mon Jeu des trônes top personnel 10. Merci x)

Le test de caractère openpsychometrics filtre également vos résultats par émission de télévision. Image: Openpsychometrics, HBO

Les gens ont partagé leurs résultats sur les réseaux sociaux et les ont comparés avec leurs amis. Mais contrairement à la plupart des autres quiz sur la personnalité des personnages, il est assez difficile pour vous ou vos amis de vous retrouver avec exactement le même top 10 ou même le top 5, dans certains cas. La liste complète de chacun est unique.

Certains d’entre nous se retrouvent avec une correspondance de 88% avec la saine et pure Pam Beesly de Le bureau… certains d’entre nous se retrouvent avec 3 Lannister et Littlefinger dans leur Jeu des trônes top 5 des matchs.

Que les chances soient toujours en faveur de votre test de personnalité!

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂