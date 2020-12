Un nouveau test Tumblr brise Internet et révèle qui est vraiment votre artiste préféré.

Les fans de pop se rassemblent. Un tout nouveau quiz devient viral et vous donne un classement précis de vos artistes féminines préférées.

Internet n’est pas étranger aux quiz viraux. Cette année seulement, nous avons vu plusieurs tests étranges et merveilleux briser Internet. Tout d’abord, il y a eu un quiz de personnalité qui a révélé exactement à quels personnages de télévision et de cinéma vous ressemblez le plus, puis nous avons tous fait un test qui vous dit à quel point vous êtes narcissique et, enfin, le gouvernement britannique nous a fourni un nouveau test de carrière.

Maintenant, Internet est de retour. Cette fois, nous apprenons quelles popstars nous avons vraiment le plus via un nouveau test Tumblr.

Comment classer mes artistes féminines préférées?



Ce test de musique virale classe avec précision vos popstars féminines préférées. Image: Interscope, Tumblr

Oui. Si vous avez vu des gens publier des classements violets de leurs popstars féminines préférées sur les réseaux sociaux, c’est parce qu’ils utilisent ce nouveau quiz Tumblr et qu’il est si facile à utiliser. Tout ce que vous avez à faire est de visiter rankyourfavoritefemaleartists.tumblr.com, puis de répondre à un ensemble de 81 questions de combat quickfire et cela vous donne votre propre classement précis de 29 popstars emblématiques.

Chaque question vous demande de dire simplement qui vous préférez parmi deux artistes et elle compile le classement en fonction de vos choix.

Les artistes de la liste sont: Ariana Grande, Beyoncé, Rihanna, Selena Gomez, Little Mix, Miley Cyrus, Dua Lipa, Nicki Minaj, Taylor Swift, Halsey, Sia, BLACKPINK, Ava Max, Katy Perry, Zara Larsson, Mariah Carey, Billie Eilish, Bebe Rexha, Camila Cabello, Jessie J, Lorde, Demi Lovato, Adele, Pink, Kesha, Britney Spears, Lana Del Rey, Lady Gaga et Cardi B.

Les résultats utilisent vos réponses classent chacun d’eux de 1 à 29. En d’autres termes, c’est une liste exacte de vos goûts en matière de musique pop.

via GIPHY

Qui est arrivé en tête de votre classement?

.

