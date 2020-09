Ce téléphone a une caméra cachée sous l’écran

Quelques jours après la sortie du nouveau smartphone avec écran pliable de Samsung, la maison chinoise Zte a montré au monde un autre téléphone qui, jusqu’à il y a quelques mois, attendait avec impatience: le premier gadget avec un caméra complètement cachée sous l’écran, c’est-à-dire sans encoches ni mécanismes qui le font sortir du corps. Il s’appelle Zte Axon 20 5G et cela a été annoncé hier.

Le téléphone représente une avancée objective en termes de design: après l’arrivée sur le marché de l’Essential Phone et de l’iPhone X, tous les fabricants ont travaillé dur pour réduire les cadres de leurs gadgets au détriment de l’espace réservé aux caméras frontales, presque tous pour adopter de petites encoches, des trous dans l’affichage ou des modules rétractables. Avec l’Axon 20 5G pour la première fois, les consommateurs peuvent poser leurs doigts sur un écran qui occupe toute la façade du téléphone sans renoncer à un appareil photo à retardateur qui fonctionne derrière le panneau.

La caméra est de 32 Mpixels il se trouve directement derrière le panneau OLED mince du téléphone et fonctionne avec un semi-transparence de ce dernier en correspondance avec le capteur. Le développement de la solution – expliqué par Zte – a pris plus de 20 mois. La qualité des photos risque d’être affectée par le fait qu’une couche de plastique semi-transparente est interposée entre le capteur et les sujets à cadrer; cet aspect, combiné au coût du composant, a pour le moment retenu d’autres fabricants dans la course au premier smartphone avec une caméra cachée.

Des maisons telles que Xiaomi et OnePlus avaient en fait déjà présenté des prototypes dans le passé, mais n’ont pas encore annoncé de plans pour le lancement de produits commerciaux; Axon 20 5G pour le moment est donc unique en son genre. Les autres composants à l’intérieur sont ceux d’un téléphone haut de gamme, notamment 4 caméras arrière, un modem 5G et un processeur hors pointe mais toujours puissant (un Snapdragon 765 accompagné jusqu’à 12 Go de RAM). Le prix en Chine varie de 280 à 350 euros pour les différentes versions du marché, mais l’arrivée en Italie n’est pas évidente.