Ce système permet à ceux qui ont reçu le vaccin Covid de montrer la preuve sur leur téléphone

Partout dans le monde, des discussions commencent sur comment et avec quel calendrier les vaccins contre Covid-19 permettront aux populations des pays touchés de revenir progressivement à un semblant de vie quotidienne. Les gouvernements ne sont généralement pas disposés à publier licences d’immunité garantir aux citoyens vaccinés des droits plus grands que ceux qui n’ont pas encore reçu le traitement – en particulier à ce stade où la disponibilité des préparations est limitée; aux États-Unis, cependant, une startup a déjà une application prête qui vous permet de visualiser uniquement un type de document de ce type directement sur l’écran du téléphone, dans des applications telles que Apple Wallet et Google Pay.

Le groupe s’appelle Healthvana, opère depuis un certain temps sur le territoire de la santé numérique et en a fait un partenariat avec les autorités sanitaires du comté de Los Angeles, sur un système de certification numérique qui sera diffusé sur les smartphones de ceux qui recevront la première dose du vaccin. La solution insérera un document dans les portefeuilles virtuels des smartphones iOS et Android qui ne serviront initialement rappeler aux citoyens pour le moment où le rendez-vous pour l’administration de la deuxième dose du vaccin est prévu. Cependant, selon les rapports du PDG du groupe à Bloomberg, le système peut faire encore plus, c’est-à-dire émettre des reçus qui peuvent ensuite être utilisés pour prouver qu’ils ont été vaccinés aux « compagnies aériennes, écoles ou quiconque en a besoin ».

Les références choisies ne sont pas aléatoires. D’une part, il est vrai que les gouvernements ne sont pas particulièrement enthousiastes à l’idée de limiter la liberté de mouvement des citoyens sur la base d’un vaccin qui n’est pas encore accessible à tous. D’autre part, il existe de nombreuses réalités commerciales et pas seulement partout dans le monde faire pression pour l’adoption de solutions similaires dans le but de pouvoir rouvrir leurs activités en toute sécurité – et parmi ces réalités, précisément, les compagnies aériennes se démarquent. Healthvana – rapporte Bloomberg – pour sa part travaille déjà avec des entreprises, des universités, des écoles et d’autres lieux de rencontre pour les convaincre d’accepter leur solution comme un système de reconnaissance valide pour les personnes déjà vaccinées.