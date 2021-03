Ce système de reconnaissance vous fera déverrouiller votre smartphone en un clin d’œil

Systèmes de sécurité pour déverrouiller les appareils électroniques aucun mot de passe n’est désormais gaspillé: des mots de passe classiques à la numérisation de l’iris, en passant par les empreintes digitales, le code PIN et la reconnaissance faciale. Le prochain nouveau système pour accéder en toute sécurité au contenu des smartphones, cependant, pourrait être le plus bizarre de tous ceux qui ont vu le jour jusqu’à présent: lui faire un clin d’œil. C’est l’idée derrière un algorithme sur lequel travaillent des chercheurs de l’Université Brigham Young: un système de sécurité qui, au moins dans les intentions des créateurs, devrait être plus sûr que ceux utilisés jusqu’à présent.

Le principe est une mise en œuvre spéciale de la vérification d’identité simultanée à deux facteurs, c’est-à-dire vérification d’identité contemporaine à double facteur. Ce type de système peut reconnaître qui il est devant vous sur la base de deux aspects à la fois; il peut s’agir d’une combinaison de visage et d’iris, ou d’une empreinte digitale et d’une voix, mais le but ne change pas: la combinaison des deux systèmes de reconnaissance rend plus difficile le franchissement de la barrière soulevée pour éloigner les intrus. Plus précisément, les deux facteurs sur lesquels les chercheurs de BYU se sont concentrés sont les conformation du visage et la réplique d’un action préenregistrée spécifique par le propriétaire de l’appareil – que ce soit un clin d’œil, une langue ou une phrase chuchotée pour faire bouger les lèvres d’une certaine manière.

Les deux facteurs choisis présentent des avantages qu’il ne faut pas sous-estimer. Le premier est qu’ils vous permettent de travailler avec un simple capteur photo: Ils n’ont pas besoin d’infrarouge comme la reconnaissance de l’iris et n’ont pas besoin de microphones comme la reconnaissance vocale ou de capteurs 3D pour l’analyse du visage. La seconde est que ils protègent contre la reconnaissance involontaire, ou l’utilisation d’enregistrements, de masques et d’autres types de copies conçus pour reproduire les facteurs d’authentification d’origine – en supposant toujours que les intrus savent quelle est l’action à entreprendre pour essayer de tromper le système.

Le système promet donc d’être plus sûr et moins cher que ceux actuellement utilisés. Pour permettre de reconnaître le visage et son mouvement – en plus des images enregistrées physiquement par la caméra – il y a algorithmes d’intelligence artificielle sur lesquels les chercheurs travaillent encore. Un modèle préliminaire a déjà été achevé et reconnaît les sujets avec une précision de 90%; une fois qu’il devient plus efficace, il pourrait être utilisé sur les smartphones, les ordinateurs et d’autres appareils.

