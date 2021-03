Ce système d’alarme remarque si quelqu’un regarde votre smartphone derrière vous

La mémoire et les applications du téléphone intelligent ils représentent désormais une extension de la conscience de ceux qui les utilisent, et contiennent des informations précieuses et souvent des secrets indescriptibles. Pour les protéger des regards indiscrets des ingénieurs du fabricant chinois Xiaomi étudient un spécial système d’avertissement contre les regards non autorisés: une technologie qui alerte le propriétaire d’un smartphone lorsque le voisin des transports en commun regarde l’écran de l’appareil sans autorisation.

Pour le moment, la solution dans l’esprit des ingénieurs chinois n’est qu’une brevet, demandé dès 2019 mais publié seulement ces derniers jours. Le système n’est en fait rien de trop complexe, et repose sur des composants et des algorithmes déjà utilisés à grande échelle dans le monde des smartphones, ou sur le caméra frontale du téléphone et sur le système de reconnaissance de visage dans une image.

Le système appelle le capteur de la caméra plusieurs fois en une seule seconde: si ce dernier révèle deux paires d’yeux ou plus au sein de l’image, il se rend compte que l’écran n’est pas à la portée d’une seule personne et lance une notification sur l’écran. Le propriétaire du téléphone peut ainsi se rendre compte qu’il est derrière ou juste à côté une autre personne qui pourrait lire le contenu écran et prenez les mesures appropriées. La solution peut également fonctionner en conjonction avec d’autres remèdes plus drastiques, tels que la désactivation directe de l’écran de l’appareil.

Le système pourrait à son tour représenter une interférence dans la vie privée des utilisateurs de smartphones, car il utilise la caméra frontale et vous oblige fréquemment à analyser ce que chaque scène capture. Le système décrit dans le brevet cependant il n’enregistre aucune image, se limitant à s’assurer que le balayage est effectué en temps réel par les algorithmes d’intelligence artificielle qui se chargent alors de rejeter immédiatement les images. En bref, le système fonctionnerait de la même manière que ce que de nombreux appareils utilisent pour déverrouiller le téléphone avec le visage; plus difficile de comprendre si et quand il verra effectivement le jour dans l’un des appareils du groupe sur le marché dans les prochains mois.

