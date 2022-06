Ce super jeu de course multijoueur est téléchargeable gratuitement aujourd’hui seulement

in

Profitez de l’occasion pour obtenir l’un des meilleurs jeux de course mobiles, totalement gratuit.

Ce n’est pas tous les jours que tu as la chance pouvoir obtenir l’un des meilleurs jeux de course mobiles totalement gratuit. C’est un de ces jours.

M. RACER est un jeu de course très célèbre pour Android, avec plus d’un million de téléchargements sur Google Play et des notes très positives, 4,4 étoiles sur 5.

Et, si vous n’avez pas encore eu l’occasion de l’essayer, vous n’avez plus aucune excuse : pour un temps limité, entièrement gratuit à télécharger.

MR RACER est libre pendant quelques heures

MR RACER est un jeu de carrières de paiement, qui a normalement une prix de 5,49 euros. C’est un jeu complètement Sans publicitéqui dans sa version prime nous présente différents pièces avec lesquelles personnaliser nos voitures et 5 000 000 de pièces pour débloquer des avantages.

Le jeu nous permet participer à des courses avec d’autres joueurs dans le monde ou avec vos amis, sur des circuits urbains où vous devrez éviter le trafic et obtenir la première position. Il a plus de 100 niveaux différents et 15 super voitures différentes à choisir.

La partie graphique du jeu est l’un de ses points forts, tout comme son gameplay, simple et intuitif. Il comprend également des fonctions intéressantes telles qu’un chat vocal qui vous permet de parler avec le reste des joueurs dans une course.

Pour jouer, vous n’avez besoin que d’un mobile avec une version du système égale ou supérieure à Sucette Android 5.0, et suffisamment d’espace de stockage. Le jeu comprend les objets qui peuvent être débloqués via des paiements dans l’application, mais comme il s’agit de la version « premium » du jeu, vous aurez plus qu’assez d’argent pour débloquer les mises à niveau dès le début.

