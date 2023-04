Ce super concept du Nothing Phone (2) imagine comment devrait être le deuxième mobile de la marque

Le youtubeur à l’origine de la chaîne Concept Central imagine à quoi pourrait ressembler le design du prochain smartphone de Nothing.

L’arrière du concept Nothing Phone (2) réalisé par Concept Central

Dans peu de temps cela fera un an depuis le lancement du Nothing Phone (1), le premier smartphone de la startup londonienne. Et, bien que nous ayons déjà pu apprendre quelques informations sur la deuxième génération de la famille, nous n’avons toujours pas d’informations sur quelle pourrait être votre nouvelle la plus importante. Pour cette raison, il y a ceux qui osent déjà imaginer Comment est-ce possible Rien n’est le deuxième smartphone.

A cette occasion, il a été youtubeur derrière la chaîne Concept Central qui a décidé de laisser libre cours à son imagination et de développer une prototype conceptuel du futur Nothing Phone (2), le smartphone qui arrivera à la fin de cette année, et qui selon les mots de la marque, sera destiné à offrir une expérience plus « premium » que le modèle original.

Un concept de Nothing Phone (2) avec triple caméra et design épuré

Le concept partagé par Concept Central imagine une Rien Téléphone (2) avec un aspect plus épuré que le modèle précédent, mais qui conserve les caractéristiques esthétiques caractéristiques du Phone (1). On retrouve toujours l’interface lumineuse « Glyph » au dos de l’appareil, ainsi que le vitre transparente qui vous permet de voir une partie de l’intérieur de l’appareil.

L’une des principales différences par rapport à la génération précédente réside dans l’inclusion d’une triple caméra. Rien n’a l’intention de se moderniser avec son deuxième smartphone, et l’un des volets où il doit faire un pas en avant se situe dans le domaine photographique. Par conséquent, il est logique que le Nothing Phone (2) puisse intégrer trois caméras derrièrecombinant un capteur principal avec un téléobjectif et un avec un objectif ultra grand angle.

D’autre part, le designer imagine un Phone (2) où le l’écran occupe un pourcentage plus élevé de l’avant de l’appareil grâce à des marges plus étroites, ainsi que changer la position de la caméra frontale, qui est maintenant centré en haut. Le reste des fonctionnalités liées à la conception du téléphone sont pratiquement identiques à celles du modèle précédent.

Le travail de ce designer a appelé le Rien n’est attention et de Carl Pei, PDG et fondateur de la société. Ce dernier ose même admettre que la personne chargée de développer le prototype « rend son travail plus difficile ».

