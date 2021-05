Ce streamer virtuel avec près de 700 000 abonnés est en fait un programmeur dans une combinaison de capture de mouvement de 30 000 €.

Son nom est Miko et elle est l’un des streamers virtuels les plus populaires sur Twitch. Mais derrière se cache « The Technician », le pseudonyme du programmeur qui donne vie à l’influenceur qui compte déjà plus de 680 000 followers. Contrairement à d’autres personnages virtuels, Miko n’est pas entièrement généré par CGIIl est plutôt basé sur une combinaison de capture de mouvement pour environ 30 000 €.

Le programmeur elle a été renvoyée du studio d’animation où elle travaillait, bien que n’étant à Los Angeles que depuis quelques semaines. Sa carrière a été écourtée et le contrat de location de 2 000 € par mois l’a laissée bloquée. Sa solution était d’opter pour Twitch, de créer du contenu et d’investir dans l’équipement nécessaire à la création de Miko. En quelques mois à peine, la croissance de sa chaîne a été fulgurante et il emploie désormais une équipe de sept personnes.

La montée en puissance des « youtubeurs virtuels »

Miko représente l’un des exemples les plus connus des soi-disant Vtubers, ces créateurs de contenu qui ils ne montrent pas leur vrai visage mais ils sont devant la caméra. La représentation virtuelle leur permet d’effectuer plus de mouvements et d’effets que ce qui serait normal et d’autre part, dans certains cas, elle les aide à maintenir leur intimité.

Dans le cas de Miko, le programmeur permet aux abonnés qui effectuent des paiements via Twitch Bits de décider comment interagir avec le streamer, permettant par exemple agrandir la tête ou « tuer » directement le personnage.

Son flux a vraiment commencé à décoller quand elle a laissé ses téléspectateurs interagir avec Miko. Les téléspectateurs pourraient utiliser Bits, la devise native de Twitch, pour influencer directement l’apparence et le comportement de Miko. Il s’est avéré que les téléspectateurs aimaient particulièrement tuer (temporairement) Miko. En voici un GIF: pic.twitter.com/CGjskzDf8a – Rex Woodbury (@rex_woodbury) 30 avril 2021

Dans une interview avec The Verge, la technique derrière Miko explique le personnage: « C’est un personnage de jeu vidéo raté. Stu rêves que tu veux être dans un jeu vidéo triple A, mais il est tellement usé et défectueux qu’il ne pouvait pas. «

Contrairement aux autres Vtubers, dans ce cas, le visage de la personne derrière est connu. « Je pense que je suis passé d’environ 200 à environ 10 000 téléspectateurs en quelques semaines« Explique le programmeur. Un changement soudain provoqué par un tweet qui est devenu viral où elle a été montrée avec son personnage et a montré comment elle bougeait avec sa combinaison de capture de mouvement.

WANNA VOIR QUELQUES TECHNOLOGIES? !! C’est Miko en cours de cartographie en direct par un technicien avec suivi du visage! pic.twitter.com/a3A5gLWANv – Miko (@thecodemiko) 29 novembre 2020

Au cours des premières semaines, à la fin de l’année dernière, son revenu était d’environ 300 € par mois et il devait des milliers de dollars pour l’achat de l’équipement. Heureusement pour la créatrice, ses revenus ont énormément augmenté. « Mes revenus ont triplé le jour où j’ai laissé le public me tuer et quand j’ai permis de pouvoir me taire pendant 30 secondes«Une série d’actions qui avec les streamers classiques serait impensable, mais avec l’ajout de streamers virtuels, les possibilités d’interaction peuvent être étendues.

Via | Numérique natif