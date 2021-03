Ce streamer Twitch est en ligne depuis des jours – les utilisateurs peuvent l’étirer à l’infini

À ce rythme, cela ne s’arrêtera jamais. Le streamer Ludwig Ahgren s’est lancé dans une diffusion en direct sur Tic résolument ambitieux, qui dure depuis des jours sans fin à l’horizon: un très long marathon vivre sur la plate-forme appartenant à Amazon qui ne se terminera que lorsque le nombre d’heures manquantes atteindra zéro. Il n’y a qu’un seul problème: le compteur continue de fonctionner ajouter 10 secondes à la fin des diffusions pour chaque utilisateur qui s’abonne à la chaîne de l’auteur.

Plein de spectateurs

Avec ce stratagème, Ahgren s’est assuré nuits blanches pour les jours à venir, mais est aussi soudainement devenu le streamer le plus suivi sur toute la plate-forme. Après les 19 premières heures de streaming alors qu’il était éveillé, le garçon a décidé de s’assoupir pour rattraper quelques heures de sommeil, se réveillant le lendemain matin avec un pic de 30000 utilisateurs qui ont syntonisé sa chaîne pendant la nuit, ce qui en fait le programme. suivi de plusieurs utilisateurs simultanément sur Twitch le 15 mars.

Que se passe-t-il pendant la diffusion en direct

Pourquoi tant d’utilisateurs ont décidé de suivre Ahgren pendant qu’il dormait peut être remis en question pendant longtemps, le fait est que du dimanche 14 mars les émissions ne sont pas encore terminées. Pendant la journée, Ahgren s’engage dans des activités communes à la plupart des streamers sur Twitch: des jeux vidéo aux discussions occasionnelles avec des invités et à l’interaction avec les utilisateurs dans le chat. Pendant la nuit, le garçon se repose et la chaîne est gérée par des modérateurs qui transforment le flux en direct en une soirée nocturne où des vidéos sont diffusées partagées avec les téléspectateurs.

Un compte à rebours, un compte à rebours

Au moment où ils manquent encore 41 heures à la fin de l’expérience, mais le rythme avec lequel la chaîne acquiert de nouveaux adeptes dépasse la vitesse physiologique avec laquelle le compteur devrait atteindre zéro, avec un résultat prévisible: au fur et à mesure que le live continue, la durée attendue avant son terme il augmente plutôt que diminue. Avec la poursuite du streaming, le phénomène perdra sa viralité et le nombre de nouveaux abonnés commencera à diminuer en dessous du seuil fatal de une toutes les dix secondes. Le compte à rebours continuera à prendre plus de temps que la normale pour atteindre zéro, mais Ahgren commencera au moins à voir une lumière au bout du tunnel.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂