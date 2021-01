Ce streamer Fortnite a battu tous les records Twitch avec 2 millions d’utilisateurs simultanés

Twitch a un nouveau record d’utilisateurs connectés simultanément à un seul flux et, bien sûr, le jalon est lié à Fortnite. Pour le rejoindre, le streamer espagnol David « TheGrefg » Martínez, qui, il y a quelques heures, a atteint le 2 millions d’utilisateurs connectés simultanément lors de son live lors de l’annonce de son skin personnalisé de la série Fortnite Icon, un projet qui vise à publier des skins inspirés et créés par certains des streamers les plus célèbres au monde. Après environ 2 heures de diffusion en direct, quelques minutes à peine après l’annonce, David s’est rendu compte qu’il avait dépassé les 2 millions d’utilisateurs simultanés et, après une brève recherche, qu’il avait également battu le précédent record sur Twitch.

L’utilisateur, avec 6,3 millions d’abonnés sur Twitch et 16 millions d’abonnés sur YouTube, est l’une des personnalités Fortnite les plus suivies au monde. Pour cet Epic Games, le développeur du jeu vidéo, a décidé de l’insérer dans Icône, un projet qui vise à publier des skins réservés aux créateurs les plus suivis, dont le populaire Ninja. Pour le moment, seuls 8 skins ont été publiés dans ce projet, dont celui de Martínez.

Celui du streamer espagnol est également un record qui surpasse de loin le chiffre précédent: le plus grand nombre d’utilisateurs simultanés enregistrés par Twitch avant hier était de 635000 en mars 2018 lors d’un live des Blevins. Les chiffres de Martínez ont également battu ceux des chaînes non individuelles: dans ce cas, le record précédent était celui de la chaîne Esport EleagueTV avec 1,1 million d’utilisateurs simultanés. Un succès qui souligne également à quel point Twitch devient de plus en plus populaire même en dehors de son public le plus fidèle, continuant de croître même parmi le grand public.