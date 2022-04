Ce spectacle des années 90 révèle un premier aperçu du retour de Red et Kitty

Nous avons notre premier regard officiel sur Ce spectacle des années 90. Une série de suites qui fait suite à Ce spectacle des années 70, le spin-off de Netflix ramène Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp pour reprendre leurs rôles bien-aimés de Red et Kitty Forman. Comme vous pouvez le voir dans la première image ci-dessus, certaines choses ne changent jamais, même si les décennies le font.

Smith et Rupp sont également producteurs exécutifs sur Ce spectacle des années 90. Ce spectacle des années 70 les créateurs Bonnie Turner et Terry Turner sont également scénaristes et producteurs exécutifs avec sa fille Lindsey Turner, ainsi que Marcy Carsey et Tom Werner sous The Carsey-Werner Company.

Co-vedette avec Smith et Rupp sera Callie Haverda dans le rôle de Leia Forman, la petite-fille du couple. Elle sera rejointe par un nouveau groupe d’amis pour faire partie de la distribution d’ensemble, qui comprend également Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Acee Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos. Vous pouvez lire la ligne officielle du spin-off ci-dessous.

« Bonjour, Wisconsin ! Nous sommes en 1995 et Leia Forman, la fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été, où elle se lie avec une nouvelle génération d’enfants de Point Place sous l’œil attentif de Kitty et le regard sévère de Red. Sexe , la drogue et le rock ‘n roll ne meurent jamais, ça change juste les vêtements. »

Mieux encore, il a également été annoncé que la plupart des acteurs originaux de Ce spectacle des années 70 vont rejoindre Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp. Officiellement signés pour revenir sont Topher Grace comme Eric Forman, Mila Kunis comme Jackie Burkhart, Ashton Kutcher comme Michael Kelso, Laura Prepon comme Donna Pinciotti et Wilmer Valderrama comme Fez.

Les fans remarqueront certainement que Danny Masterson n’est pas inclus dans cette programmation, faisant de Stephen Hyde le seul membre original du groupe d’adolescents à ne pas reprendre son rôle pour le spin-off. Cela est plus que probablement dû à des accusations criminelles très graves qui ont été portées contre l’acteur avec un procès qui devrait commencer en août. Netflix avait déjà rompu sa relation avec Masterson dans le passé lorsque les allégations contre lui ont été rendues publiques. À l’époque, il co-jouait avec Kutcher dans Le ranchqui comprenait des apparitions d’autres Ce spectacle des années 70 les anciens aussi.





Pour sa part, Masterson semble avoir souhaité bonne chance aux autres avec Ce spectacle des années 90. À un moment donné, Debra Jo Rupp s’est rendue sur Instagram pour publier une image de sa chaise du plateau au début de la production. Depuis son propre compte Instagram, Masterson avait écrit à Rupp dans les commentaires : « Je te pré-nomine pour l’Emmy. »

Ce spectacle des années 70 a d’abord fonctionné sur Fox pendant huit saisons de 1998 à 2006. Au cours de sa course, il a engendré une série dérivée de courte durée surnommée Ce spectacle des années 80, mais il n’incluait aucun personnage de sa série parente. Netflix fera certainement un pas dans la bonne direction avec ce deuxième spin-off en ramenant les Formans avec la plupart des acteurs originaux. Espérons que des apparitions en camée de Tommy Chong et d’autres membres de la distribution auront également lieu.





Ce spectacle des années 90 n’a pas encore de date de sortie officielle fixée chez Netflix.





