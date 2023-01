Ce spectacle des années 90 : Ashton Kutcher et Mila Kunis apparaissent-ils ?

Netflix

Ce spectacle des années 90 est maintenant disponible sur Netflix et le spin-off de ce spectacle des années 70 maintient certainement le ton de l’épisode original grâce à ces camées.

© IMDbCe spectacle des années 90

Ce spectacle des années 90 raconte l’histoire de Leia Forman, la fille du couple qu’Eric et Donna formaient dans la série originale, qui dans ce cas rend visite à ses grands-parents Red et Kitty dans le Wisconsin en 1995. Ainsi commence la série télévisée dérivée de Ce spectacle des années 70 qui se première le 19 janvier sur la plateforme de streaming Netflix et il est déjà parmi les plus regardés du service.

Leia rencontre la voisine de ses grands-parents, la rebelle Gwen, et un groupe de jeunes avec qui elle va pouvoir vivre toutes ces aventures dont elle rêvait en arrivant dans ce nouveau lieu, comme cela s’est passé avec ses parents il y a 20 ans. Avec l’excitation d’explorer de nouveaux liens et une grande envie de se réinventer, l’adolescente convainc ses parents de rester dans cette maison tout l’été. ohDans ce sous-sol !

Kelso et Jackie font-ils partie de la nouvelle série ?

Kitty et Red sont heureux que leur maison soit à nouveau pleine de jeunes et il devient clair que la prémisse de Ce spectacle des années 90 C’est certainement vrai à la lettre: « Le sexe, la drogue et le rock ne meurent jamais, ils changent juste de vêtements »montrant ainsi les différences entre les années 70 et les années 90 mais en même temps des similitudes typiques de la rébellion et de la jeunesse.

Ce spectacle des années 90 Il y a une place pour la nostalgie et en ce sens on peut voir deux personnages préférés de la série originale : Ashton Kutcher comme Kelso et Mila Kunis comme Jackie, ils ont un camée glorieux qui connectera le public d’alors avec les adeptes d’aujourd’hui et montrera ce qui s’est passé avec ce couple ces dernières années.

Gregg Mettler est le showrunner de Ce spectacle des années 90 qui a un total de 10 épisodes qui sont déjà disponibles sur Netflix et ils sont réalisés par Callie Haverda et accompagnés des noms propres suivants : Kurtwood Smith, Debra Jo Rupp, Ashley Aufderheide, Mace Coronel, Maxwell Donovan, Reyn Doi et Sam Morelos. Alternative incontournable qu’il propose Le N rouge dans votre catalogue.

