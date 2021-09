Ce spectacle des années 70: Tommy Chong a révélé la raison pour laquelle Leo est parti

Ce spectacle des années 70 c’était la comédie qui Marc Brésil créé sur la base de sa vie, et développé avec Bonnie tourneur et Terry tourneur. La série a dépeint, pendant huit saisons, ce que c’était que d’être adolescent et de vivre dans les années 70. C’était le terreau de personnages comme Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon, Danny Masterson, Wilmer Valderrama et La grâce supérieure, qui étaient accompagnés de deux personnages comme ceux de Debra Jo Rupp, en passant par Amis, et Forgeron de Kurtwood.

Au début, Debra Jo Rupp n’aimait pas beaucoup Tommy Chong. (IMDb)



L’un des personnages que les fans apprécient le plus tout au long des épisodes était Leo. Le hippie arrivé au milieu de la deuxième saison était le propriétaire de la boutique photo dans laquelle Stephen Hyde (Masterson) a commencé à travailler. Le personnage était joué par Tommy chong, connu grâce au duo qu’il a formé avec Cheech marin, Cheech et Chong, qui a même participé à l’un des films de Martin Scorsese, Après des heures.

Entre les quatrième et septième saisons, diffusées respectivement en 2002 et 2005, Leo disparu de façon mystérieuse. Il y a eu plusieurs épisodes dans lesquels les fans se sont demandé ce qui s’était passé. Dans plusieurs portails, ils ont parlé de ce qui s’est passé: à ce moment-là, Chong Il était engagé dans la commercialisation de produits pour la consommation de cannabis et, après une descente de police, il a été condamné à la prison. Plusieurs portails expliquent que c’est la raison pour laquelle Léo a dû être éliminé et n’est réapparu qu’une fois libéré. Cependant, ce n’était pas tout à fait vrai.

Ce spectacle des années 70 avait un total de 200 chapitres. (IMDb)



Ce que Tommy Chong a dit sur ce qui est arrivé à That 70s Show

Alors qu’il est vrai que Tommy chong a été emprisonné pendant certaines des années au cours desquelles il a été délivré Ce spectacle des années 70, l’acteur a déclaré que cela n’avait rien à voir avec ce qui s’était passé. « Ils ne m’ont pas retiré de la série pour aller en prison »L’acteur a expliqué dans une interview, où il a expliqué que le problème était financier et avait à voir avec une demande d’argent qu’il avait faite et qu’elle n’avait pas été respectée.

Tommy Chong a dit qu’il s’entendait très bien avec les acteurs. (IMDb)



«Ils voulaient renouveler tout le monde mais pas donner d’augmentation, mais j’ai fait assez de choses pour me rendre compte que mon rôle était plus important qu’un caméo ou une apparition spéciale. C’était une partie importante »A déclaré l’acteur qui a déclaré que lorsqu’il avait demandé une augmentation, son personnage avait été retiré de la série à la place. « Quand je suis parti, ils m’ont encore écrit dans la série parce que la publicité que la prison m’a donnée a aidé », a-t-il souligné.