Ce spectacle des années 70 : le spin-off oublié qui a échoué

Dans les mois à venir, Netflix sortira une série intitulée Ce spectacle des années 90. Mais ce n’était pas le premier spin-off de la sitcom des années 70.

Dans le monde des sitcoms, il y a une production diffusée entre 1998 et 2006 qui est aujourd’hui une fiction culte. On se réfère à Ce spectacle des années 70une production avec laquelle des personnages tels que Topher Grace, Mila Kunis, Ashton Kutcher et Laura Prepon ils sont devenus célèbres. Les responsables de sa création étaient le duo Bonny et Terry Turnerqui sont un couple marié, avec Mark Brésillqui a inspiré une grande partie des chapitres que nous avons vus.

Bien que les deux derniers versements de Ce spectacle des années 70 n’étaient pas aussi juteux que les initiales, cela ne signifie pas que nous ne sommes pas confrontés à l’une des meilleures comédies à la télévision. Dans ce cas, la fiction portait sur un groupe d’amis dirigé par Éric Forman (Grâce) et leurs expériences tout au long des années 70, alors qu’ils traversaient leurs dernières années scolaires et qu’ils se réunissaient pour traîner dans le sous-sol de la maison de Éric.

Comme nous savons, Netflix travaille sur un spin-off qui s’intitulera Ce spectacle des années 90 qui, comme son nom l’indique, sera ancrée dans les années 90. On y verra la fille de Eric et Donna (Prépon) qui décide de passer l’été chez ses grands-parents, Red Forman (Kurtwood Smith) et Kitty Forman (Debra Jo Rupp). En ce sens, il a été confirmé que les deux Smith comme Rupp Ils seront les acteurs centraux de cette histoire.

Mais, laissant de côté cette nouvelle série de Netflixil est à noter que ce n’est pas la première fois qu’un spin-off de Ce spectacle des années 70. En 2002, alors que la série originale n’était pas encore terminée, il y a eu une tentative de faire une série se déroulant dans les années 1980, intitulée Ce spectacle des années 80mené par des personnalités telles que Glenn Howerton et Tinsley Grimes. Après avoir diffusé seulement 13 épisodes, il a été annulé en raison des critiques totalement négatives qu’il a reçues.

+ Les acteurs qui feront leur apparition dans That 90s Show

Nous n’avons pas encore de date de sortie confirmée. Ce spectacle des années 90 mais on le sait déjà Netflix préparer plusieurs surprises pour les fans de la série originale. Outre la participation de Debra Jo Rupp et Kurtwood Smith, il a été confirmé que plusieurs des acteurs principaux auront leur camée. On parle de Mila Kunis, Laura Prepon, Wilmer Valderrama, Topher Grace et Ashton Kutcher. La seule chose qui manque est Danny Mastersondont la carrière est en jeu en raison de toutes les allégations d’abus contre lui.

