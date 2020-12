«Ce spectacle des années 70»: combien d’épisodes de Noël y a-t-il et en quelles années se déroulent-ils?

La comédie à succès Ce spectacle des années 70 diffusé pendant huit saisons, de 1998 à 2006. Cependant, comme son nom l’indique, l’émission se déroule dans les années 1970.

Rangée supérieure «That ’70s Show» LR: Wilmer Valderrama, Ashton Kutcher, Danny Masterson, Topher Grace, Laura Prepon. Centre LR: Don Stark, Tanya Roberts, Mila Kunis, Lisa Robin Kelly, Debra Jo Rupp, Kurtwood Smith. | Collection d’images FOX via Getty Images

Mais comme elle commence en 1976, la série (en particulier les dernières saisons) fonctionne sur une étrange chronologie flottante. Voici les Ce spectacle des années 70 Épisode de Noël et les années où ils se produisent (supposément).

‘Le meilleur Noël de tous les temps’

La série débute au printemps 1976. Par la saison 1, épisode 12, c’est Noël 1976. Dans l’épisode, Eric décide d’organiser sa propre fête de Noël au sous-sol pendant que ses parents ont leur propre à l’étage. Laurie pique le punch, et Jackie et ses amis se saoulent.

De plus, Kelso doit se rendre au magasin de Bob pour acheter le cadeau de Jackie à Red (qui travaille la veille de Noël). Les flics viennent reprendre l’arbre qu’Eric a coupé pour économiser de l’argent pour la fête. Et Eric et Hyde essaient de gagner Donna avec des cadeaux, mais il est clair qui elle aime le plus.

‘Le rageur de Noël de Hyde’

Le temps avance un peu plus lentement dans les saisons 2 et 3. Toute la deuxième saison se déroule en 1977, il n’y a donc pas d’épisode de Noël. Dans la saison 3, épisode 9, «Hyde’s Christmas Rager», Hyde, vivant avec Bud, organise une fête de Noël à l’appartement. Eric devient super ivre et ils le ramènent à la maison.

Pendant ce temps, Jackie et Donna sortent parce que Jackie ne veut pas être seule pour Noël. Mais le pompier avec qui elle flirte est sorti avec sa mère. Red et Kitty invitent Bud à venir lui parler de ses responsabilités parentales. Bud revient et ferme la fête. Red donne une leçon à Eric.

‘Un Noël Eric Forman’

Ce spectacle des années 70 La saison 4, l’épisode 12 a lieu en 1978. Eric est déprimé, alors Kitty le recrute pour diriger le concours de Noël de l’église. Il y fait entrer tout le groupe, mais personne ne coopère avec sa vision. Après que le pasteur Dave l’ait surpris en train de fumer de la marijuana, il le congédie.

Les autres prennent le pasteur Dave en otage et Leo leur dit qu’ils doivent s’excuser auprès d’Eric. Michael veut regarder les spéciaux de Noël animés à la télévision, mais tout le monde se moque de lui. À la maison, Red vole les décorations excessives de Bob mais finit par revenir.

‘Noël’

C’est là que les choses deviennent un peu déroutantes. Au cours des dernières saisons, cela se rapprochait trop des années 80, de sorte que les écrivains devaient compter sur plus que la chronologie flottante. Donc dans la saison 6, épisode 7, c’est à nouveau Noël 1978. Mais maintenant, tout le monde sauf Jackie a obtenu son diplôme. Ils vont tous à la danse de Noël avec elle pour l’aider à revenir dans l’équipe de cheerleading.

Il n’y a aucune explication sur la raison pour laquelle nous sommes toujours en 1978, mais tout est différent. Donna travaille à la radio et Kelso est sur le point d’être papa. Les gars se rendent compte qu’ils sont plus cool maintenant qu’ils ont obtenu leur diplôme. Pendant ce temps, Red et Kitty travaillent au centre commercial en tant que Père Noël et Mme Claus. Le prochain épisode est en 1979.

‘L’hiver’

La chronologie reste sur la bonne voie. L’épisode 11, «Winter», se déroule en 1979. Kelso trouve des jouets pour la collecte de jouets au poste de police, et les gars soufflent tout pour jouer avec eux. Jackie est contrariée que Hyde ne grandisse pas.

Pendant ce temps, Kitty se voit retirer ses fonctions officielles de fête de Noël et Red doit l’aider. Les gars finissent par venir et livrer les cadeaux, sauvant la réputation de Kitty. Mais Jackie et Hyde restent sur les outs.