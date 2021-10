That ’70s Show aurait une suite appelée That ’90s Show

La sitcom renard That ’70s Show obtient une suite dérivée deux décennies plus tard appelée Ce That ’90s Show, avec une partie des créateurs d’origine de la serie.

Netflix a commandé 10 épisodes de l’émission, qui sera une « sitcom multi-camera comme l’originale ».

Kurtwood Smith et Debra Jo Rupp, qui ont joué les parents d’Eric Forman, Red et Kitty dans That ’70s Show, serons dans la nouvelle série, tandis que les créateurs de la série originale Bonnie Turner et Terry Turner sont à bord en tant qu’écrivains et producteurs exécutifs aux côtés de leur fille Lindsey Turner.

Variety rapporte que le show se déroulera en 1995, : « Leia Forman, fille d’Eric et Donna, rend visite à ses grands-parents pour l’été où elle se lie d’amitié avec une nouvelle génération de jeune de Point Place, sous l’œil vigilant de Kitty et le regard sévère de Red. »

Gregg Mettler, qui a travaillé sur la série originale, écrit également en tant que producteur exécutif et showrunner, avec Smith, Rupp et Marcy Carsey et Tom Werner de The Carsey-Werner Entreprise nommés comme autres producteurs exécutifs.



Il n’y a pas encore d’accord avec toutes les autres stars de la série originale, mais il y a des » attentes » qu’un certain nombre d’entre elles – comme Topher Grace, Laura Prepon et Ashton Kutcher – reprendront leurs rôles avec des apparitions en tant qu’invités.

That ’70s Show lancé en 1998 et a duré huit saisons jusqu’en 2006, racontant la vie de six adolescents qui vivaient dans la ville fictive du Wisconsin Point Place.

Il a permis de lancer la carrière de plusieurs stars, dont Ashton Kutcher et Mila Kunis.

Il y a eu une fois une version années 80 avec That ’80s Show, qui a été diffusé en 2002 qui se passait à San Diego en 1984.

Cependant, les personnages et les intrigues de la série précédente ne se sont jamais croisés – bien qu’il y ait eu Corey Howard (Glenn Howerton), qui était Eric le cousin germain.

Après avoir échoué à recueillir le même large public que son prédécesseur, That ’80s Show a été annulé la même année qu’il a été créé.