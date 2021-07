Ce sosie de Jennifer Aniston vous fera penser que vous avez trouvé un nouvel « ami »

Jennifer Aniston, est-ce que toi sur TikTok ?

Parce que ça y ressemble bien ! Et en fait, des sons comme la star de « Friends » !

Dans cette vidéo virale, qui a été vue 2,5 millions de fois en deux jours, une femme qui ressemble beaucoup à Aniston, dit : « Je veux arrêter. Mais alors je pense que je devrais tenir le coup. une telle personne reste dans un travail aussi dégradant simplement parce qu’il est lié de loin au domaine qui l’intéresse. »

Jennifer Aniston en 2019 lors de la conférence de presse « The Morning Show » à Beverly Hills, en Californie. VE Anderson / WireImage

Attends une minute… ça est Aniston, du moins sa voix, de « Friends ». Dans un épisode de 1997, Rachel a dit ces mots exacts à sa meilleure amie, Monica Geller (jouée par Courteney Cox).

Mais le fait est que ce n’est pas Aniston, 52 ans. C’est Lisa Tranel, qui ressemble plus à ça :

Pourtant, elle a fait rebondir beaucoup de gens, ravis d’avoir trouvé un sosie de Jennifer Aniston !

Et nous ne sommes pas les seuls à penser qu’il existe des similitudes ; La biographie de Tranel sur TikTok dit « Pas Jennifer Aniston ».

Lisa Tranel (à g.) et Aniston. On peut à peine faire la différence ! she_plusthree / Tiktok / Steve Granitz / WireImage

Tranel a également une page Instagram avec la même poignée, et bien qu’elle semble être très en forme, il y a moins de jeu dans l’angle Aniston.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que nous voyons un sosie de célébrité sur TikTok; d’autres ont inclus Rihanna, Jim et Pam de « The Office », et bien d’autres !

C’est agréable de trouver un nouvel « Ami », après tout. Même si elle ressemble à une vieille « Ami ».

