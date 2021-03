Ce sont toutes les mesures de sécurité et de prévention du Mobile World Congress 2021

Les organisateurs du MWC 2021 contrôleront la participation à l’événement et les éventuels cas positifs via l’application My MWC, conçue spécifiquement pour cet événement.

L’entreprise responsable du plus grand événement de téléphonie mobile au monde, le Mobile World Congress, vient de publier quelles seront les mesures de sécurité et prévention à adopter dans l’édition de cette année.

Le MWC 2021 adoptera le même plan de sécurité que la Fira de Barcelona applique actuellement

GSMA, vient de partager sur son site Internet le plan de santé et de sécurité de la Le Mobile World Congress de cette année, qui, comme nous vous l’avons déjà dit, sera en face-à-face et aura lieu à Barcelone 28 juin au 1 juillet 2021.

7 curiosités sur le Mobile World Congress que vous ne connaissiez pas

Ce plan a été élaboré en coordination avec et approuvé par les autorités sanitaires catalanes qui sont en charge de la réglementation de cet événement, comme le Département des affaires et de la connaissance de la Generalitat de Catalunya et le Comité technique Procicat.

Ce plan, appelé Communauté engagée, vous souhaitez créer un environnement sûr pour le personnel, les travailleurs, les exposants, les visiteurs, les partenaires et la communauté locale, y compris tests médicaux constants pour le virus, suivi des contacts des personnes testées positives, une restauration sans contact, un suivi de l’occupation dans l’enceinte, augmentation du personnel médical, amélioration des infrastructures des installations et un engagement pour assurer la distanciation sociale lors de la célébration de cette foire.

Il s’agit du même protocole de sécurité et de prévention contre Covid-19 qui est actuellement appliqué la Fira de Barcelona qui, récemment, a reçu le sceau « Voyages en toute sécurité » du Conseil mondial du tourisme pour ses excellentes mesures de sécurité anti-Covid.

La GSMA a conçu une application exclusive pour ce MWC 2021 appelée Mon MWC qui fonctionne comme un badge numérique qui activera et permettra à ses participants d’entrer dans le salon, à l’issue de l’inscription, de l’auto-déclaration et des tests médicaux. Inscription à ce MWC 2021 Il ouvrira au cours des prochaines semaines.

Les mesures de sécurité et de prévention du Mobile World Congress de cette année sera divisé en 4 blocs principaux: tests médicaux, lieu de l’événement, protocoles médicaux et engagements des participants, que nous détaillerons ci-dessous.

Ce sont les mesures de sécurité et de prévention du MWC 2021

Tests médicaux

Avant de quitter leur destination, certains voyageurs devront montrer un test négatif pour Covid-19 avant de monter dans l’avion et de se rendre à Barcelone.

avant de monter dans l’avion et de se rendre à Barcelone. Les participants à l’événement arrivant en train ou en voiture doivent se rendre dans les centres de test pour valider leur état de santé.

Tous les participants à l’événement doivent passer un test rapide et qu’il est négatif pour accéder au lieu de l’événement et ce test doit être répété toutes les 72 heures , comme nous vous l’avons déjà dit il y a quelques semaines. L’application My MWC informera les participants du prochain test.

, comme nous vous l’avons déjà dit il y a quelques semaines. L’application My MWC informera les participants du prochain test. Tous les tests médicaux seront effectués par du personnel qualifié qui travaillera en collaboration avec les autorités sanitaires catalanes.

Aura contrôles de température à tous les points d’accès au site.

Le lieu de l’événement

Les entrées et sorties de l’enceinte ont été doublées pour assurer la distanciation sociale et générer un trafic unidirectionnel en son sein.

et générer un trafic unidirectionnel en son sein. Un environnement «sans contact» a été créé, avec une entrée sur le site sans accréditations physiques et dans lequel d’autres interactions, auparavant manuelles, ont été numérisées.

Les restaurants Fira Gran Vía ont été repensés pour garantir l’éloignement social, la préparation des repas et offrir d’autres services améliorés tels que paiement sans contact.

Fira Gran Vía a augmenté les protocoles de désinfection dans tout le site.

L’endroit a un nouveau système d’injection d’air frais et ventilation externe pour améliorer la circulation de l’air.

pour améliorer la circulation de l’air. Les infrastructures ont été améliorées, y compris de nouveaux systèmes de surveillance, pour assurer le respect à la fois de la distanciation sociale et des flux unidirectionnels.

Protocoles médicaux

Les installations médicales au sein de l’enceinte ont été adaptées pour intégrer les protocoles Covid-19, y compris des salles d’isolement pour faciliter les évaluations.

Il a augmentation du personnel médical qui est en place pour effectuer des évaluations, administrer des tests rapides et des PCR et assurer la coordination avec les autorités sanitaires catalanes.

qui est en place pour effectuer des évaluations, administrer des tests rapides et des PCR et assurer la coordination avec les autorités sanitaires catalanes. Les données de suivi des contacts seront partagées avec les autorités sanitaires, si nécessaire, afin de réduire le risque de contagion.

Engagements des participants

Conformez-vous aux protocoles de test.

Remplissez un questionnaire de santé quotidien dans l’application My MWC.

Utilisez régulièrement les 1300 distributeurs de gel hydroalcoolique placé à l’intérieur de l’endroit.

placé à l’intérieur de l’endroit. Porter un masque FFP2 à tout moment.

à tout moment. Répondre aux exigences de distanciation sociale.

Rubriques connexes: Événements, Mobile

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂