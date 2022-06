Ce sont toutes les langues que Daniel Brühl parle parfaitement

Curiosités

L’acteur qui a joué Baron Zemo dans l’univers cinématographique Marvel a une grande capacité à interpréter différentes langues et l’a montré dans sa carrière.

© GettyDaniel Bruhl a 44 ans.

Quand avant Hollywood et l’industrie cinématographique était pratiquement réduite à des acteurs qui ne parlaient que l’anglais, l’avancement des différentes productions et l’apparition de plus grands talents à travers le monde ont encouragé les cinéastes à penser à des films comprenant plus de langues. L’un des plus grands gagnants de ce changement a été l’acteur Daniel Bruhl.

Né à Barcelone, en Espagne, il y a 44 ans, l’acteur aujourd’hui associé à Univers cinématographique Marvel (MCU) il se caractérisait par la grande variété de langues dans lesquelles il est capable d’interagir. Il convient de noter qu’en plus d’avoir sa nationalité espagnole, il est d’origine allemande et cela a également marqué sa formation scolaire, tout en l’aidant à travailler dans le monde du cinéma.

Alors, combien de langues est-il capable de parler Daniel Bruhl? Jusqu’à présent, l’acteur Au revoir lenin fait preuve d’une grande maîtrise de cinq langues. Le plus évident de tous est l’anglais, qui est celui qui l’a positionné dans l’industrie, avec la particularité de pouvoir le faire avec différents accents. C’est ainsi, par exemple, qu’on le voit incarner le pilote de Formule 1 Nikki Laudané en Autriche ou à Baron Zémoqui est né dans la nation fictive de Sokovie qui fait partie du MCU.

En plus de l’anglais, Bruhl Il parle également très couramment l’allemand et l’espagnol, langues qui ont fait partie de son éducation. Il est également capable de parler catalan, grâce au temps qu’il a vécu à Barcelone, une ville qui fait partie de la communauté autonome de Catalogne, en Espagne. Pour compléter le nombre de langues qu’il est capable de parler, il faut mentionner qu’il est aussi capable de parler français.

+La passion de Daniel Brühl pour les langues

Dans une interview publiée dans Le journal de Wall Street, Bruhl expliqué d’où vient sa passion pour les langues. « J’aime le faire parce que vous pouvez exprimer certaines choses, mieux ou moins bien, dans une langue ou une autre »a affirmé l’acteur, dans une note rédigée il y a près de 8 ans. « Chaque langue a ses forces et ses qualités, et c’est ce que j’aime en Europe, qu’il y ait tant de langues et de cultures différentes côte à côte »condamné.

