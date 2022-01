Ce sont toutes les fois où Andrew Garfield a dit qu’il ne serait pas dans Spider-Man et nous l’avons cru

le 2022 est là et promet d’être une année riche en premières. Cependant, il sera très difficile de surmonter le niveau de films et séries qui ont été libérés au cours des 12 derniers mois. L’exemple parfait en est Spider-Man : Pas de chemin à la maison, le dernier film de la Univers cinématographique Marvel qui placent la barre très haut pour ce qui va suivre dans le monde du cinéma.

C’est qu’en plus de l’intrigue, très divertissante et réussie, elle est combinée à un casting à un niveau qui a rarement été vu à l’écran. Alerte spoil! Si vous êtes arrivé jusqu’ici, vous savez bien qu’en dehors du casting mené par Tom Holland, Benedict Cumberbatch et ZendayaEntre autres, les personnages emblématiques qui ont précédé cette trilogie reviennent également. Même la participation de Andrew Garfield et Tobey Maguire répéter son rôle de Peter Parker.

Le premier d’entre eux a vécu un an en pure exposition. Bien qu’il soit très réservé sur sa vie privée, cela vient de coïncider avec la sortie de Tic, Tic… Boum ! un mois avant dans Netflix. Ainsi, tout au long de la promotion de son nouveau film, il a été interrogé à chaque interview sur sa possible interprétation dans Spider-Man : Pas de chemin à la maison. L’attente était énorme et l’illusion ne s’est pas arrêtée un instant. Cependant, était chargé de veiller à ce qu’en aucun cas n’apparaisse.

Alors que Tobey Magure était silencieux à ce sujet et Tom Holland a glissé quelques indices comme ça « J’en avais marre de mentir sur le film« Andrew Garfield s’est avéré être un artiste talentueux capable de mentir et de nous faire tous croire, ou du moins douter, de ses paroles. Vous voulez voir combien de fois il a trompé les fans de la franchise de super-héros ? Utilisateur @dcurachel sur Twitter, il était chargé de collecter toutes les opportunités qu’il a faites devant la caméra.

L’un des moments qui a eu le plus d’impact sur les réseaux sociaux a été son croisement avec Jimmy Fallon, où il a assuré que les photos divulguées sur le tournage le montraient à nouveau avec le costume de Spider-Man. Rapidement, le second Peter Parker a fait remarquer qu’il n’avait aucune idée de ce dont ils parlaient et que – dans ce cas – il avait besoin de voir l’image. Quand la production lui a dit que ce n’était pas possible, il a conclu en riant : « Oh comme c’est pratique Détective Fallon”.

