Ce sont tous les téléphones Samsung qui reçoivent déjà la mise à jour Android de mai

Samsung Galaxy S22 Enterprise Edition SM-S901B 15,5 cm (6.1") Double SIM Android 12 5G USB Type-C 8 Go 128 Go 3700 mAh Noir

<b>Chaque nuit devient extraordinaire</b><br/><br/><b>Devenez le photographe officiel de votre groupe damis</b><br/><br/>Les Galaxy S22 et Galaxy S22+ embarquent tout le savoir-faire Samsung en matière de photographie et vidéographie dans un système photo à 3 optiques.<br/>Réalisez vos plus belles créations avec un capteur principal de 50MP, tandis quun capteur Ultra Grand Angle de 12MP et un téléobjectif de 10MP viendront couvrir vos nombreux besoins photo & vidéo.<br/><br/><b>PHOTOS & VIDÉOS DE NUIT<br/>La nuit naura plus aucun secret pour vous</b><br/>Avec les Galaxy S22 et Galaxy S22+, nous avons entièrement retravaillé notre système photo.<br/>Lobjectif : vous permettre de capturer la beauté de la nuit comme jamais auparavant.<br/>Profitez alors dun capteur de 50MP qui laisse passer davantage de lumière, pour des clichés incroyablement nets et lumineux.<br/>Le verre Super Clear Glass atténue quant à lui les reflets, pour des rendus dune incroyable précision, de jour comme de nuit.<br/><br/><b>VIDÉOS EN BASSE LUMIÈRE<br/>Lobscurité ne leur fait pas peur</b><br/>En vidéo, les Galaxy S22 et Galaxy S22+ détectent léclairage et se règlent automatiquement et en temps réel sur la fréquence dimages optimale.<br/>Renforcée par le processeur gravé en 4nm, cette prouesse technologique permet lobtention de vidéos superbes, quelles que soient les conditions déclairage.<br/><br/><b>PORTRAITS EN BASSE LUMIÈRE<br/>Sous votre meilleur jour, même la nuit</b><br/>LIntelligence Artificielle vient donner un coup de pouce à vos portraits faits à laide du capteur Grand Angle de 50MP ou capteur selfie de 10MP.<br/>Grâce au mode Nuit, lappareil photo des Galaxy S22 et Galaxy S22+ ajuste intelligemment les éclairages, pour des portraits clairs et détaillés en basse lumière.<br/><br/><b>STABILISATION VIDÉO<br/>Fluidité maximale en vidéo</b><br/>Nous avons accordé une attention toute particulière à la stabilisation vidéo.<br/>Le système photo des Galaxy S22 et Galaxy S22+ corrige les tremblements grâce à un OIS 58% plus large et un échantillonnage de mouvement ultra rapide.<br/>Ces innovations permettent de compenser les mouvements du smartphone et détecter chaque mouvement avec précision.<br/>Pour des vidéos incroyablement stables.<br/><br/>Le mode Super HDR garantit quant à lui léquilibre des couleurs et des lumières.<br/>Pour dincroyables clichés et vidéos, même à contre-jour.<br/><br/>Quick Share vous permet de partager vos plus incroyables créations en un clin dil.<br/>Transférez ainsi vos fichiers de votre Galaxy S22 ou Galaxy S22+ vers une Galaxy Tab ou un PC.<br/><br/><b>CAPTEUR PRINCIPAL DE 50MP<br/>Parce que chaque détail compte</b><br/>Le capteur de 50MP des Galaxy S22 et Galaxy S22+ est incroyable.<br/>Avant que vous nappuyiez sur lobturateur, la technologie Pixels Adaptatifs analyse la scène pour ajuster léclairage, et ainsi obtenir des clichés plus clairs.<br/><br/>Activez également la fonctionnalité Optimiseur de détails afin...