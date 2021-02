Ce sont tous les moyens d’obtenir une invitation au Clubhouse

Entrez une fois pour toutes dans le Clubhouse en utilisant l’une de ces 4 méthodes.

Clubhouse est un réseau social de chat audio lancé en 2020 par Alpha Exploration Co qui a rapidement gagné en popularité et a accumulé de nombreux utilisateurs dans diverses parties du monde. Cependant, nous parlons d’une plateforme qui se distingue par son exclusivité et qui n’est pas facile d’accès. Pour cette raison même, aujourd’hui Nous vous expliquerons toutes les façons d’obtenir une invitation au Clubhouse. Entrez dès que possible!

Facebook veut créer son propre clone de Clubhouse

Actuellement, Clubhouse compte plus d’un million d’utilisateurs enregistrés. La question de l’exclusivité a été essentielle pour que de nombreuses personnes souhaitent avoir accès à ce réseau social. De plus, la combinaison de contenu en streaming et de podcasts est très frappante. Comme vous devez l’imaginer, nous parlons d’une nouvelle plateforme totalement innovante.

Vous pouvez donc recevoir une invitation au Clubhouse

Avant de partir, vous devez être clair que même si vous n’avez pas d’invitation au Clubhouse, vous pouvez vous inscrire et réserver le nom d’utilisateur que vous souhaitez utiliser sur le réseau social. Tu peux faites-le depuis l’application officielle dans quelques instants. Si vous ne l’avez toujours pas sur votre mobile, vous pouvez le télécharger rapidement dans le Google Play Store à partir du bouton situé sous ces lignes.

Si vous souhaitez recevoir une invitation sur ce réseau social exclusif, vous devrez appliquer l’une de ces méthodes.

Avec la liste d’attente

La première option dont vous disposez pour accéder à la plateforme est de vous inscrire à la liste d’attente officielle du Clubhouse. Lorsque vous entrez dans l’application et enregistrez votre nom, associé à votre téléphone, vous pourrez entrer dans la liste d’attente officielle de ce réseau social. Jusqu’à présent, c’est l’une des méthodes les plus utilisées pour entrer sur la plate-forme.

La liste d’attente délivre des invitations quotidiennement et après un certain temps, Clubhouse vous invitera officiellement sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Ces invitations mettent généralement des semaines à arriver. Pour cette raison, vous devriez avoir un peu de patience si vous choisissez cette méthode d’accès au réseau social.

Rechercher sur un réseau social

Si l’un de vos amis Instagram, Twitter ou Facebook est dans le Clubhouse, vous pouvez demander à quelqu’un de vous inviter. Parce que? Parce que chaque utilisateur a deux, trois ou quatre codes d’invitation. Grâce à cela, si un ami qui vous suit sur l’un des réseaux sociaux susmentionnés est un utilisateur du Clubhouse, il y a de fortes chances qu’il ait une invitation pour vous.

Obtenez une chaîne d’invitation gratuite

Bien que cela soit quelque peu tiré par les cheveux, il y a aussi la possibilité de accéder au Clubhouse via une chaîne d’invitation gratuite. Vous pouvez le faire sur Reddit si vous commentez en demandant une invitation, l’utilisateur interne vous invite à Clubhouse et vous devez ensuite suivre la chaîne en invitant la personne suivante à commenter la liste. En faisant ce processus, de nombreuses personnes peuvent facilement rejoindre cette plate-forme unique.

Acheter une invitation

De toutes les méthodes de ce guide, c’est peut-être celle que vous souhaitez le moins utiliser.. Cependant, toute personne avec environ 30 € peut acheter une invitation Clubhouse immédiatement et légitimement. Bien sûr, vous devez être très prudent car il y a des gens qui profitent de l’arnaque avec ces invitations. De plus, il est nécessaire de souligner quand la période d’essai se termine, les invitations ne seront plus une exigence pour entrer dans le Clubhouse.

Les audios de milliers de conversations du Clubhouse ont peut-être fui

œil! Pour le moment, Clubhouse n’est disponible que sur iOS. Cependant, vous pouvez être sûr qu’il arrivera bientôt sur Android.

Et vous, quelle méthode avez-vous le plus appréciée?

Applications, applications gratuites, iPhone, réseaux sociaux

