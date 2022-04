Ce sont tous les gagnants des Grammy Awards 2022

La Académie nationale des arts et des sciences de l’enregistrement des États-Unis a réalisé une nouvelle édition des prix Grammys Animé par le comédien Trevor Noah. L’événement a eu lieu dans le MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada, et a atteint l’Amérique latine via le signal câblé TNT, la plateforme de streaming Paramount + et en même temps sur le site Web et la chaîne de Youtube de l’organisation.

La vérité est que cette année, le Grammys Ils ont débordé de talent avec de grands artistes et une surprise : Deux latino-américains ont partagé leur art sur scène ! Il s’agit du Colombien J Balvin et de l’Argentine María Becerra. Il était temps de se souvenir avec un hommage à Taylor Hawkins, le batteur des Foo Fighters récemment décédé.

Ils ont donné le cadeau : Billie Eilish ; Brandy Carlile; Lil Nas X; Jack Harlow; BTS ; Olivia Rodrigo; Leslie Odom Jr.; Rachel Zegler; Jon Batiste; Carrie Underwood; SON; Ben Platt; Silk Sonic, le super duo composé de Bruno Mars et Anderson Paak ; John Legend et Cynthia Erivo. Nous parlons de la réunion des grandes figures que l’industrie de la musique a aujourd’hui.

Il y avait aussi une vidéo envoyée par le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelenskye, qui déclarait : « Qu’y a-t-il de plus contraire à la musique que la guerre ? ». Le message continuait : « Plus de 400 enfants ont été blessés et 153 sont morts et nous ne les verrons jamais dessiner. Nos parents sont heureux de se réveiller tous les matins dans des abris anti-bombes, mais vivants. ». L’homme d’État a fini par demander que la vérité sur la guerre soit rendue visible à travers les médias sociaux et la télévision.

Les différentes catégories de prix Grammy Awards 2022 présenté des artistes talentueux ou des personnalités qui sont dans le meilleur moment de leur carrière, mais le prix ne revient qu’à un seul et c’est pourquoi aujourd’hui nous avons une liste avec tous les gagnants lors de la cérémonie qui a eu lieu hier dans le MGM Grand Arena.

+Liste des gagnants des Grammy Awards 2022

-Record de l’année

Laissez la porte ouverte – Silk Sonic – GAGNANT

-Album de l’année

Nous sommes – Jon Batiste – GAGNANT

-Chanson de l’année

Laissez la porte ouverte – Silk Sonic – GAGNANT

– Album pop latino

Mendo – Alex Cuba – GAGNANT

– Album de musique urbaine

La dernière tournée mondiale – Bad Bunny – GAGNANT

– Album de rock latin ou alternatif

Origine – Juanes – GAGNANT

-Meilleur album alternatif

« Daddy’s Home » – Saint-Vincent – GAGNANT

-Album régional mexicain et tejano

À 80 ans – Vicente Fernandez – GAGNANT

-Album Tropical

Salswing – Rubén Blades et Robert Delgado & Orchestra – GAGNANT

-Album de jazz latino

Miroir, miroir – Chick Corea et Chucho Valdes – GAGNANT

-Performance solo pop

Permis de conduire – Olivia Rodrigo – GAGNANTE

-Performance de duo/groupe pop

Embrasse-moi plus – Doja Cat ft Sza – GAGNANTS

-Album Vocal Pop Traditionnel

Amour à vendre – Tony Bennett et Lady Gaga – GAGNANT

– Album pop vocal

Sour – Olivia Rodrigo – GAGNANTE

-Danse/enregistrement électronique

Vivant – Rüfüs Du Sol – GAGNANT

-Meilleur album de danse/électronique

Inconsciemment – Café noir – GAGNANT

-Album Instrumental Contemporain

Chutes d’arbres – Taylor Eigsti – GAGNANT

-présentation rock

Faire un feu – Foo Fighters – GAGNANT

-Classement métallique

L’extraterrestre – Dream Theater – GAGNANT

-Album de rock

Médecine à minuit – Foo Fighters – GAGNANT

-Chanson rock

En attendant une guerre – Foo Fighters – GAGNANT

-Album de musique alternative

Daddy’s Home – Saint-Vincent – GAGNANT

-Performance rythmique et blues

Laissez la porte ouverte – Silk Sonic – GAGNANT

-Performance rythmique et blues traditionnelle

Battez-vous pour vous – ELLE – GAGNANTE

-Album de rythme progressif et de blues

Table pour deux – Lucky Daye – GAGNANT

-Meilleure compilation de bandes sonores pour les médias visuels

Les États-Unis contre Billie Holliday – GAGNANT

-Meilleure bande son pour les médias visuels

Soul – Jon Batiste, Trent Reznor et Atticus Ross, auteurs-compositeurs – GAGNANT

Queen’s Gambit – Carlos Rafael Rivera, compositeur – GAGNANT

-Chanson rythmique et blues

Laissez la porte ouverte – Silk Sonic – GAGNANT

– Album Rhythm and Blues

Heaux Tales – Jazmine Sullivan – GAGNANT

-Performances de rap

Family Ties – Baby Keem en collaboration avec Kendrick Lamar – GAGNANT

-Performance rap mélodique

Hurricane – Kanye West en collaboration avec The Weeknd et Lil Baby – GAGNANT

– Album de rap

Appelez-moi si vous vous perdez – Tyler, le créateur – GAGNANT

-Rap

Prison – Kanye West en collaboration avec Jay-Z – GAGNANT

– Producteur non classique de l’année

Jack Antonoff – GAGNANT

-Meilleur album latin urbain

Dernière tournée mondiale de Bad Bunny – GAGNANT

-Performance country en solo

Vous devriez probablement partir – Chris Stapleton – GAGNANT

-Présentation Duo Pays/Groupe

Younger Me – Frères Osborne – GAGNANTS

-Album Pays

Recommencer – Chris Stapleton – GAGNANT

-Meilleure chanson country

Froid – Chris Stapleton – GAGNANT

-Meilleur nouvel artiste

Olivia Rodrigo – GAGNANTE

