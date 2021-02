Ce sont les tiktokers les plus riches du monde

La plateforme de partage vidéo TIC Tac ce n’est pas seulement un endroit pour trouver de courts clips de toutes sortes: au fil des mois, l’attention de centaines de millions de personnes s’est tournée vers l’application d’origine chinoise, projetant ses protagonistes vers un niveau de célébrité que beaucoup d’entre eux ne pensaient pas même pour pouvoir atteindre. Certains de ces tiktokers ont su transformer leur entreprise d’applications en une excellente source de revenus, devenant de vrais millionnaires. Voici ceux qui – selon le journal Screenrant qui a agrégé les données de Celebritynetworth – ils valent plus que jamais en termes d’actifs.

4. Loren Gray

L’Américaine Loren Gray n’a que 18 ans et a commencé sa carrière sur les réseaux sociaux en 2015 lorsque TikTok s’appelait encore Musical.ly. Sa persévérance et sa constance au sein de la plateforme lui ont valu 50 millions de followers et une place dans le top 10 des tiktokers les plus suivis. Une bonne partie de son patrimoine vient cependant de contrats records et de partenariats commerciaux signé après avoir obtenu une notoriété en ligne. À ce jour, on estime que les actifs de la jeune femme sont d’environ 5 millions de dollars.

3. Addison Rae

Comparée à d’autres utilisateurs qui fréquentent TikTok depuis l’ère Musical.ly, Addison Rae n’a approché la plate-forme qu’il y a un an tout en cherchant à se distraire de ses études à la Louisiana State University. En quelques mois, ses danses gagnent le premier million de followers et le premier contenu sponsorisé par la marque voit le jour. Son expérience au sein du Collectif Hype House il a contribué à accroître sa popularité et à le rendre de plus en plus recherché par les marques pour le transformer en visage du géant Aigle américain, pour créer une ligne de produits de beauté et bien plus encore. Ses actifs sont estimés à environ 5 millions de dollars.

2. BabyAriel

Ariel Rebecca Martin est aujourd’hui connue sous le pseudonyme de BabyAriel mais surtout en tant qu’actrice et chanteuse, mais ses débuts ont eu lieu sur TikTok à l’époque où la plateforme s’appelait encore Musical.ly. Déjà en 2015, ce qu’elle avait derrière elle lui a permis de lancer une campagne anti-intimidation avec un large écho médiatique sous son nom, et Time et Forbes la considéraient comme l’une des plus grandes influenceuses de l’année. Aujourd’hui, il a 20 ans et son patrimoine est estimé à environ 6 millions de dollars.

1. Charli D’Amelio

Il n’est pas surprenant que la première position dans le classement des tiktokers les plus riches coïncide avec celle des plus suivis. Après tout, Charli D’Amelio est la personnalité de TikTok qui a su exploiter la popularité acquise sur le réseau social pour être reconnue même à l’extérieur. Depuis 2019 où elle s’est inscrite à l’application, elle a fait des étincelles: entre des publicités qui ont même abouti au Superbowl, des lignes de produits avec son nom et une série télévisée qui verra son protagoniste avec sa famille, Charli a accumulé environ 8 millions de dollars.

