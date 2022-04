Ce sont les théories les plus fascinantes de Stranger Things qui vous épateront

in

Stranger Things revient et avec le succès de l’émission Netflix, tout le mystère auquel les frères Duffer nous ont habitués revient. Théories des fans !

choses étranges revient avec une quatrième saison qui promet des réponses à de nombreuses questions mais toutes enveloppées dans le cadre de mystère et de science-fiction auquel les showrunners Matt et Ross Duffer nous ont habitués. Dans ce cas, les fans de l’émission télévisée devenue un véritable phénomène de masse risquent les théories sur ce qui pourrait arriver dans le prochain lot d’épisodes, qui est l’avant-dernier avant la dernière saison.

Les Duffers ont avancé que Choses étranges 4 sera plus terrifiant que ses prédécesseurs, en partie parce que les protagonistes ne sont plus des enfants apparentés à « Les Goonies à l’intérieur d’ET »un concept que les showrunners ont présenté aux dirigeants de Netflix pour leur vendre la série. En ce sens, nous pourrions considérer les adultes au sein Requin Soit Rencontres du troisième type et les adolescents dans Cauchemar Soit Halloween.

La vérité est que les créateurs de l’émission ont été surpris par les théories des fans qui, selon l’avance, sont très proches de ce qui se passera dans la quatrième saison. Analysons-les. Un utilisateur a noté que Onze pourrait être le méchant de la série avec le flayer mental infectant l’esprit du personnage joué par Millie Bobby Brown. En même temps David Harbour ont laissé entendre dans leurs réseaux que la jeune femme pourrait être « un clone » d’une autre personne.

Les théories les plus impressionnantes de Stranger Things

D’autre part, une théorie affirme que Jonathan pourrait perdre la vie dans le prochain lot d’épisodes en essayant de sauver son petit frère, Sera. Cela est dû au grand sens des responsabilités que l’adolescent ressent envers son frère qu’il a déjà « perdu » dans une autre occasion. Nul doute que ce décès aurait un grand impact pour les followers de l’émission.

fairetrémie peut-il être un méchant? C’est ce qu’un fan de choses étrangesqui postule la possibilité que le shérif ne se soit pas sacrifié et que les Russes aient pu lui faire subir un lavage de cerveau à sa base pour qu’une fois de retour à Hawkins, il ne se souvienne plus Onze ni le reste du groupe ou Joyce. Cette possibilité est-elle envisageable ? Nous savons par les avant-premières que le personnage de David Harbour est vivant.

Et ce qui suit est peut-être la théorie la plus troublante mais en même temps controversée présentée par les adeptes de choses étranges. Dans ce cas, ils évoquent la possibilité que Sera être responsable de la création du Monde à l’envers grâce au pouvoir de votre subconscient. Ils soulignent que le jeune homme y a passé beaucoup de temps lors de la première saison et n’est pas mort face au Démogorgon comme les autres. Intrigant…

