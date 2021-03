Ce sont les téléphones Android les plus puissants du moment

Le Xiaomi Mi 11 tombe à la quatrième place car il est dépassé par le Vivo X60 Pro + et le Redmi K40 Pro récemment introduit.

Comme d’habitude, la plateforme de référence AnTuTu a partagé son classement particulier avec les terminaux Android les plus puissants du marché chinois, à la fois dans le milieu de gamme et dans le haut de gamme.

Ce sont les 10 terminaux haut de gamme les plus puissants aujourd’hui

La principale nouveauté concernant le top 10 des mobiles les plus puissants du mois de janvier est la chute libre du vaisseau amiral de Xiaomi, un Mi 11 qui perd 3 places à la quatrième place.

Un autre aspect à garder à l’esprit à propos de cette liste est que Ces quatre premières places sont occupées par des appareils équipés du Qualcomm Snapdragon 888.

La première place de ce classement est toujours occupée, pour le deuxième mois consécutif, par l’iQOO 7, suivi de près par le Vivo X60 Pro + et le nouveau produit phare de Redmi, le Redmi K40 Pro.

Juste en dessous du Xiaomi Mi 11, nous trouvons le seul terminal qui ne possède pas de processeur signé par Qualcomm, un Huawei Mate 40 Pro qui perd une position par rapport au classement du mois précédent.

Les cinq échelons restants sont occupés, dans cet ordre, par le terminal phare du constructeur coréen, le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, le Redmi K40, le OPPO Reno 5 Pro + 5G, le Redmi K30S et l’IQOO 5.

Ce sont les 10 smartphones milieu de gamme les plus puissants du moment

Dans le classement des 10 mobiles milieu de gamme les plus puissants aujourd’hui, les trois premières positions sont occupées par des terminaux équipés du Mediatek Dimensity 820.

Alors que les deux premiers postes sont toujours occupés par Le Redmi 10X 5G et le Redmi 10X Pro 5G, un poste qu’ils occupent depuis l’été 2020, en troisième lieu le Je vis s7t, reléguant ainsi les Huawei Nova 7 Pro et Nova 7 respectivement aux quatrième et cinquième échelons.

Le reste des positions de ce top dix Ils sont occupés, dans cet ordre, par les Huawei Nova 8 Pro, Honor 30, Huawei Nova 8, Honor X10 et Honor 30S.

