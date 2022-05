Ce sont les téléphones Android les plus puissants du moment : AnTuTu publie son classement d’avril

in

Ce sont les téléphones Android les plus puissants du moment, selon AnTuTu.

Comme à son habitude en début de mois, la société de benchmarking d’origine chinoise, AnTuTu, a publié le classement avec les 10 téléphones Android les plus puissants du moment dans chacune des trois grandes catégories : Produits phares, milieu de gamme supérieur et milieu de gamme. Il convient de noter que ces listes comprennent modèles vendus en Chine en avril dernierpuisque les listes avec les modèles vendus dans le monde seront disponibles dans les prochains jours.

Ces classements révèlent que le Snapdragon 8 Gen 1 domine presque complètement la gamme premiumque la liste des meilleurs terminaux milieu-haut de gamme est principalement composée de dispositions avec les puces Dimension 8100 et Snapdragon 870 et que le milieu de gamme est mené par le processeur Muflier 778G.

Ce sont les fleurons les plus puissants du mois d’avril

Trois terminaux de jeux occupent le podium du classement des 10 smartphones premium les plus puissants en avril, puisque la première place est occupée par le Black Shark 5 Pro avec un score de 1 062 747 points, le deuxième pour le Magie rouge 7 Pro avec un score de 1 032 494 points et le troisième pour le Lenovo Légion Y90 avec un score de 1 023 934 points.

Le seul terminal de cette liste qui n’est pas équipé du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 est le vivo X80, qui dispose d’un MediaTek Dimensity 9000 et qui occupe une quatrième place honorable. Le reste des positions de ce classement sont occupées, dans cet ordre, par le IQOO 9, le IQOO 9 Pro, le vivo X Note, le IQQO Neo6, le Xiaomi 12 Pro et le realme GT 2 Pro.

Ce sont les mobiles milieu de gamme les plus puissants du mois d’avril

Le classement des mobiles moyen-haut de gamme est mené par deux terminaux équipés du Dimensity 8100, le Redmi K50 et le realme GT Neo 3qui totalisent respectivement 814 032 et 811 881 points et la troisième marche du podium est occupée par le IQOO Neo5qui est équipé d’un Snapdragon 870, avec un score de 732 559 points.

Les autres positions de ce classement sont occupé par des appareils équipés du Snapdragon 870sauf pour le dernier dans lequel on retrouve le realme GT Neo2T qui a la puce Dimension 1200 AI.

Ce sont les mobiles milieu de gamme les plus puissants du mois d’avril

Enfin, le classement des terminaux milieu de gamme préparé par AnTuTu est mené par les IQOO Z5, Xiaomi Civi 1S et Honor 60 Pro, tous équipés du processeur Snapdragon 778G Plusavec un score de 572 188, 555 714 et 547 886 points, respectivement.

La quatrième position de cette liste est occupée par le OPPO Reno 7 5Gqui est le seul appareil de ce classement doté d’un processeur MediaTek, en particulier le Cote 900avec un score de 543 229 points.

Les autres postes de cette liste sont occupés, dans cet ordre, par le realme Q3s, le Xiaomi 11 Lite 5G, le Honor 60, le Honor 50 Pro, le Honor 50 et le Huawei Nova 9tous équipés du Qualcomm Snapdragon 778G.

