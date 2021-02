Ce sont les téléphones Android les plus puissants à ce jour cette année

Le Xiaomi Mi 11 perd la première position du top 10 des terminaux haut de gamme au profit de l’IQOO 7.

Une fois de plus, la plateforme de référence AnTuTu a publié un liste des mobiles les plus puissants du moment, à la fois milieu de gamme et haut de gamme, sur la base des résultats obtenus dans leurs tests de performance et ce sont les résultats.

Voici la liste des terminaux Android les plus puissants du moment

Comme d’habitude, cette liste a été préparée sur la base du scores obtenus par les terminaux mobiles tout au long du mois de janvier dans le test de performance AnTuTu Benchmark.

Le Black Shark 4 «bustes» AnTuTu en enregistrant plus de 780 000 points, c’est une bête!

La première grande nouvelle concernant le top 10 des mobiles les plus puissants du mois de décembre est que le Xiaomi Mi 11 perd la première place de ce classement au profit de l’IQOO 7, malgré le fait que les deux terminaux ont le même processeur, le Qualcomm Snapdragon 888.

Les deux positions suivantes de cette liste sont occupées par des terminaux équipés du processeur Kirin 9000, le Huawei Mate 40 Pro et Mate 40 Pro + et les échelons restants de ce classement sont occupés par des modèles équipés du Snapdragon 865 comme les Oppo Reno 5 Pro + 5G, IQOO 5, Redmi K30S, IQOO 5 Pro, Vivo X50 Pro + et Xiaomi Mi 10 Ultra.

En ce qui concerne les mobiles de milieu de gamme les plus puissants à ce jour, le top 10 reste inchangé et les quatre premières positions sont toujours occupées par Redmi 10X 5G et 10X Pro 5G avec processeur Mediatek Dimensity 820 sur les deux premières étapes et le Huawei Nova 7 et Nova 7 Pro avec le chipset Kirin 985 qui sont toujours classés troisième et quatrième respectivement.

Nouveau MediaTek Dimensity 1200, le processeur du haut de gamme chinois ce printemps

Il est important de noter que cette liste est faite avec terminaux vendus uniquement en Chine et nous attendons de la plate-forme de référence qu’elle publie les données du terminaux vendus dans le monde dans les prochains jours.

