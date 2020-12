Ce sont les téléphones Android les plus attendus de 2021

Dans la nouvelle année, nous verrons de grands mobiles qui raviront les consommateurs.

La nouvelle année est là et avec elle un nouveau chapitre dans le livre de lancement du smartphone. Les attentes sont élevées après tout ce qui a été vu en 2020 et des innovations majeures sont attendues des plus grandes entreprises. Et non, Nous ne voulons pas dire que personne n’inclut plus le chargeur, il y a toujours place pour l’espoir.

On parle surtout de terminaux d’atterrissage avec innovations et fonctionnalités qui nous laissent sans voix et vouloir supprimer le portefeuille dès le premier instant. Quels sont les grands smartphones qui nous attendent en 2020? Le Xiaomi Mi 11 ne devrait techniquement pas compter, ce qui a déjà été présenté mais nous en parlerons aussi car il y a une échappatoire.

OnePlus 9

Si quelque chose aura marqué l’arrivée officielle du OnePlus 9 et ses variantes Lorsque l’entreprise la présentera en société, ce seront les multiples fuites qu’elle aura subies. Aujourd’hui, nous connaissons de nombreux aspects du OnePlus 9 que nous ne devrions pas, mais cela ne signifie pas que nous brûlons avec le désir qu’il nous montre tout son potentiel à la première personne.

Sans aucun doute, le terminal de la firme chinoise sera l’un des mobile à suivre en 2021, tout comme il est d’usage depuis quelques années. à chaque nouvelle version qu’ils ajoutent.

Xiaomi Mi 11

Bien que Xiaomi ait présenté ses produits phares pour 2021 à la fin de 2020, ils ne sont pas encore disponibles à l’achat et ne le feront pas avant le début de la nouvelle année, nous ne pouvons donc pas arrêter de les inclure dans cette liste. La série Mi 11 Le pari du géant asiatique est tout simplement énorme, avec des avantages à la hauteur des plus grands et qui donneront sûrement une guerre aux consommateurs.

Avez-vous vu sa spectaculaire section caméra? Sans oublier que c’est le premier mobile avec Snapdragon 888. Quelle envie de libérer tout son potentiel …

Samsung Galaxy S21

Une autre des gammes de mobiles frappantes et attendues depuis longtemps que nous verrons bientôt est celle du Série Samsung S21. Comme pour le OnePlus 9, les fuites ont plu partout. À tel point que nous connaissons même leurs cas officiels.

Dans tous les cas, pas par connaissance est moins attendu. Samsung a préparé de superbes terminaux qui ne décevront aucun passionné de la marque. De plus, il y a la grande incitation de l’ajout du S-Pen pour la version Ultra.

OPPO X 2021

Les pliables joueront un rôle fondamental dans la nouvelle année, avec plusieurs entreprises se lançant directement pour conquérir les amateurs de ce type de terminal. OPPO est l’un d’entre eux et, comme il l’a annoncé lors de son Inno Day, le premier smartphone de la marque débarquera en 2021.

Le non-respect des dates devrait changer jusqu’à ce que le nom d’OPPO X 2021. Le peu que nous savons de lui, c’est qu’il profitera d’un écran extensible spectaculaire avec lesquels les smartphones acquièrent une dimension jamais vue auparavant.

Samsung Galaxy Z Flip 2 et Z Fold 3

En parlant de pliage, nous ne pouvions pas oublier la référence de signature de ce champ. Samsung a été celui qui a le plus risqué et celui qui a les terminaux les plus intéressants de ces caractéristiques dans son catalogue.

On sait que la société coréenne prépare jusqu’à trois nouveaux modèles de téléphones portables pliables, il suffit donc de les voir matérialisés pour savoir que l’information ne concerne pas de simples ouï-dire. Il reste beaucoup de tissu à couper ici!

Motorola avec Snapdragon 888

La renaissance définitive de Motorola est incontestable. L’entreprise à ses débuts en Amérique du Nord et appartenant désormais à Lenovo a pris de l’ampleur et affronte la nouvelle année avec les attentes montent en flèche.

Avec empressement et bras ouverts nous attendons votre assaut final sur le haut de gamme, avec un terminal (pour l’instant sans nom) mais que l’on sait inclura la dernière puce Qualcomm, le Snapdragon 888.

