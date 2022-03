Ce sont les séries gore avec de très bonnes critiques sur HBO Max

hbo max

Pour les amateurs de violence graphique, la plateforme dispose d’un large catalogue plein de productions intéressantes. Nous vous en racontons quatre qu’il ne faut manquer sous aucun point de vue.

©IMDBPeacemaker, la dernière grande sortie de HBO Max.

Si vous faites partie de ces personnes qui aiment la violence graphique et le sang, au niveau des séries comme Jeu des trônes, hbo max Il a un large catalogue que vous devriez essayer. Tout ce qui est sanglant ne doit pas nécessairement être lié à l’horreur, et c’est pourquoi nous vous proposons quatre options à choisir en fonction du genre de votre préférence et des opinions de certains critiques.

4 – Pacificateur

Dans le genre super-héros, tout n’a pas été dit, et des histoires comme Les garçons Ils vous font croire que vous pouvez donner une tournure à ce type d’histoire. James Gunn a réussi à gagner l’approbation de tous avec cette série mettant en vedette Jean Cena centré sur l’anti-héros qui cherche la paix à tout prix, qui est arrivé avec une première saison très sanglante et de méchants extraterrestres. Avec une approbation de 94 % en Tomates pourries: « Gunn fait mouche avec cette série » assuré James White du magazine Empiretandis que Nina Metz du Chicago Tribune il prétendait: « Je l’ai aimé ».

3 – Pays de Lovecraft

Injustement annulé et avec 88 % d’approbation en Tomates pourriescette série a appuyé son histoire dans l’univers de H. P. Lovecraft et l’a croisé avec le racisme des années 50. L’apparition d’êtres surnaturels et magiques le rend idéal pour les amateurs d’horreur et de fantasy. « Il veut que vous le ressentiez dans vos os car il n’y a rien de simple ou de copacétique dans l’histoire qu’il raconte »il a pointé Wenlei Ma de News.com.au. « Cela ressemble à rien que vous puissiez espérer et à rien que vous ayez jamais vu auparavant »affirmé Rick Marshall des tendances numériques.

2 – L’étranger

Basé sur le travail de Stephen King et avec 91 % d’avis positifs sur Tomates pourries, raconte l’histoire d’un mystérieux homicide dont le tueur semble être un entraîneur au bon cœur d’une équipe de baseball pour enfants. Mais bien sûr, rien n’est ce qu’il semble dans cette histoire qui mêle la police à quelques éléments de terreur. « Intensité parfumée Fincher et les performances d’une grande netteté s’avéreront être une combinaison gagnante pour le public »a écrit Daniel Seddon chez NMEet Federico Furzan de Cinelipsis il a pointé : « Merveilleusement exécuté par un casting admirable ».

1 – Tchernobyl

Si ce que vous recherchez est une histoire basée sur des événements réels, cette production sur le terrible accident nucléaire en Ukraine vous laissera la peau froide. Le niveau de détail avec lequel les maquillages des personnes exposées aux radiations ont été produits est impressionnant. Il a un 96% en Tomates pourries: « C’est une gagnante à tous points de vue »il a pointé Carey-Ann Pawsey d’Orca Soundet Fausto Ponce de la haute fidélité était encore plus énergique : « Pendant un mois, cela nous a fait oublier qu’il y avait jamais eu Jeu des trônes« .

