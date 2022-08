Ce sont les séries coréennes qui arrivent sur Netflix en août 2022

in

le service de streaming Netflix maintient une large gamme de contenus dans son catalogue et les abonnés ont la possibilité de rechercher les genres ou types de titres qu’ils souhaitent voir, tels que les séries coréennes. Ce n’est plus une nouveauté que ces programmes soient les plus demandés dans le monde entier, donc de nouvelles options arriveront bientôt sur la longue liste disponible.

Au cours du septième mois de l’année, les utilisateurs ont profité de plusieurs lancements de ce style qui sont venus se positionner parmi les plus regardés au monde, tels que Souhaits VIP, Alchimie des âmes, Le poids de l’amour, Mon premier amour Oui Woo, un avocat hors norme. De la même manière, le phénomène K-dramas se poursuivra tout au long du mois d’août avec des premières annoncées pour les semaines suivantes. Rencontre-les!

+ Séries coréennes à venir sur Netflix en août 2022

– Café Minamdang

Cette série diffusée à partir du 27 juin sur le réseau KBS2 est basée sur le roman Web Minamdang : Case Note de Jung Jae-ha. Selon ses informations, il a une saison de 18 épisodes mettant en vedette Seo In-guk, Oh Yeoh-seo, Kim Min-seo, Kwak Si-yang, Kang Mi-na et Kwon Soo-hyun.

Synopsis: Sa prémisse suit principalement les événements mystérieux vécus par un ancien profileur devenu chaman et ses collègues. Il raconte également l’histoire d’un café suspect nommé Minamdan et de ses clients.

Date de sortie: 1er aout

– Il n’y a pas de mariage sans chaos

Cette émission réalisée par Seo Joo-wan et Son Je-young a été diffusée sur la plateforme de contenus audiovisuels Kakao TV entre le 23 mai et le 15 juin de cette année, réalisant un bon flux d’audience. Lee Jin-wook, Lee Yeon-hee, Kil Yong-woo, Yoon Yoo-sun, Im Ha-ryong et Kim Mi-kyung jouent dans ces 12 premiers chapitres publiés.

Synopsis: Un couple prépare son mariage, espérant augmenter son niveau de bonheur. Cependant, tout change lorsque leur réalité les met au défi et ils ne feront qu’approfondir leurs problèmes. Avant de marcher dans l’allée, ils ont une liste interminable à cocher avec leurs proches qui seront avec eux à tout moment.

Date de sortie: 1er aout

– Une famille exemplaire

Contrairement aux deux cas précédents, où ils étaient diffusés sur la télévision locale puis intégrés au streaming, ces contenus sont à cent pour cent issus de Netflix. Jung Woo, Park Hee-soon, Yoon Jin-seo et Park Ji-yeon jouent dans cette histoire en 10 épisodes.

Synopsis: L’intrigue suit un père ordinaire qui, au bord de la faillite et du divorce, découvre accidentellement une voiture avec beaucoup d’argent et se retrouve impliqué avec le commandant en second d’un gang de drogue.

Date de sortie: 12 août

– Course au succès

Adren Cho, Bradley Gibson, Alexandra Turshen, Dominic Sherwood, Rob Heaps, Nolan Gerard Funk, Matthew Rauch et Roby Attal jouent dans cette adaptation à l’écran du livre du même nom d’Helen Wan. Il y aura 10 épisodes développés et réalisés par Georgia Lee, avec Sarah Goldfinger.

Synopsis: Ingrid Yun, une américano-coréenne devenue la première avocate de sa famille, subit la pression de se démarquer au sein du prestigieux (et démodé) cabinet d’avocats Parsons Valentine. Avec le soutien de ses amis, elle relève les défis de son métier pour faire tomber les barrières et devenir associée du cabinet. Mais y aura-t-il une place pour l’amour parmi tant d’ambition ?

Date de sortie: 26 août

