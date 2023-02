Ce sont les séries à venir sur Prime Video en février 2023

Première vidéo

Aimez-vous la série dès que vous le pouvez ? Prime Video est prêt à renouveler son catalogue en février avec des titres incontournables. Rencontre-les!

© Prime Vidéocouvertures de collages

La Guerre en continu Il ne fait pas de quartier et en ce sens les séries sont l’une des catégories les plus importantes pour chacun de ceux qui participent à cet affrontement sur toutes les lèvres. Première vidéo est prêt à faire partie de cette bataille avec de nouveaux titres arrivant dans son catalogue en février qui fascineront sûrement ses abonnés et éveilleront la curiosité de ceux qui n’ont pas encore le service.

+ Séries à venir sur Prime Video en février 2023

Farzi | 9 février

Sunny, un brillant artiste peu connu, se retrouve entraîné dans le monde risqué de la contrefaçon lorsqu’il crée le billet contrefait parfait. Michael, un fonctionnaire féroce et peu orthodoxe, veut débarrasser le pays de la menace de la contrefaçon. Les deux s’uniront dans cette passionnante course du chat et de la souris.

La tête de Joaquín Murrieta | 17 février

Cette histoire se déroule sur la nouvelle frontière entre le Mexique et les États-Unis en 1851, à une époque marquée par la cupidité et la xénophobie. Suivez les aventures de Joaquín Murrieta, une figure légendaire également connue sous le nom de Robin Hood mexicain, et de Joaquín Carrillo. Tous deux se retrouvent au milieu d’un violent malentendu, mais se retrouvent face à un ennemi commun, Harry Love.

Carnaval Row | 17 février

Le détective humain Rycroft Philostrate et la fée Vignette Stonemoss se retrouvent dans une aventure dangereuse dans un monde fantastique victorien rempli de créatures mythologiques, où la paix de la ville s’effondre lorsqu’une série de meurtres révèle un monstre inimaginable. Ce sera la dernière saison de la série.

Le Conseiller | 24 février

C’est une série de thrillers tordus qui explore la relation entre le patron et l’employé. Lorsqu’un nouveau consultant, Regus Patoff, est embauché pour améliorer l’activité de la société de jeux basée sur des applications « CompWare », les employés sont confrontés à de nouvelles demandes et à de nouveaux défis qui mettent tout en danger… y compris leur vie.

Défi de cuisson du Dr Seuss | 24 février

Cette série invite les meilleurs pâtissiers américains dans le monde du Dr Seuss. Dans chaque épisode, les chefs pâtissiers seront mis au défi de créer d’incroyables créations de confiseries liées aux personnages bien-aimés de Seuss comme The Cat in the Hat et bien d’autres. Les meilleures créations seront sélectionnées selon leur goût, leur créativité et leur histoire.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?