Ce sont les réalisateurs qui refusent de faire des suites à leurs films

Dans un contexte où pratiquement tous les studios copient la formule Marvel et sortent des productions en pensant aux sagas, certains réalisateurs les évitent encore.

© GettyMartin Scorsese a 25 films. Ni l’un ni l’autre n’est une suite.

De nos jours, pratiquement tous les films qui sortent en salles sont conçus pour devenir des franchises. La formule définitivement installée par la main de Univers cinématographique Marvel (MCU)avec des scènes post-crédit et la graine plantée pour de nouvelles histoires est devenue la norme. Sonique 2 Oui Agents 355 Ce sont quelques-uns des films qui sont sortis cette année et ont rendu évidente l’idée de continuer comme des sagas.

Cependant, tous les cinéastes ne sont pas prêts à céder et ils pensent toujours à des productions qui sont des histoires autonomes. Après tout, c’est ainsi que l’industrie hollywoodienne s’est forgée à l’origine, et c’est ainsi que des icônes du cinéma telles que Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick et Orson Wellesqui n’ont jamais produit ou conçu de suite pour aucun de leurs films.

Actuellement, il y a encore des cinéastes qui restent en marge de cette idée, mais ce sont eux qui ont souvent des difficultés à trouver le financement de leurs histoires et des complications encore plus sévères pour trouver de la place dans les salles de cinéma. Pensez juste à ce qui est arrivé à Martin Scorsese Oui L’Irlandais pour comprendre ce qui se dit : il a non seulement dû recourir à Netflix et une sortie sur plateforme, mais les quelques cinémas qui ont choisi de lui donner de l’espace dans leurs installations lui ont donné très peu de projections et le film n’a rapporté que 8 millions de dollars dans le monde.

D’autres réalisateurs qui n’écrivent pas non plus de suites ont également du mal à trouver des studios et des théâtres pour projeter leurs films. En cas de Paul Thomas Andersonavec Pizza Réglisse c’était l’un des plus récents; Nous avons dû être reconnaissants que sa projection ait été réalisée pendant plus d’une semaine, malgré le peu de billets vendus. Sans oublier les cinéastes comme Spike Jonzé, les frères coen Soit Quentin Tarantino (Kill Bill a en fait été conçu comme un seul film et a été divisé en deux), qui, bien qu’ils soient considérés comme « cool », ne coupent généralement pas beaucoup de billets au box-office et n’écrivent pas non plus de suites.

Les réalisateurs qui ont fait des suites des autres

De l’autre côté des réalisateurs susmentionnés se trouvent les cinéastes qui non seulement sont d’accord avec les suites, mais acceptent également de continuer les histoires que d’autres ont commencées. Ainsi, on peut citer des chiffres tels que ceux de James Cameron (cette année sera la première de la deuxième Avatar) qui a fait la première suite de Extraterrestre, Irvin Kershner qui a dirigé L’empire contre-attaque et pour beaucoup c’est la meilleure version de guerres des étoilesou le cas de Justin Linqui a atteint Rapide et furieux à Tokyo Drift, il a réalisé jusqu’au sixième film de la franchise et est revenu en 2021 pour réaliser les neuvième et dixième (à paraître l’année prochaine).

