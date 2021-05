Ce sont les projets de Diego Boneta après Luis Miguel, la série

Diego Boneta Il est l’une des grandes célébrités latino-américaines du moment, et bien qu’il fût déjà une personnalité bien connue, il a gagné en popularité depuis qu’il est entré dans la peau de Luis Miguel pour les séries de services de streaming Netflix. La fiction se dirige vers la fin de sa deuxième saison et ici nous vous dirons ce qu’il adviendra de l’acteur dans ses futurs projets.

L’interprète est devenu célèbre en 2005 avec sa participation au feuilleton mexicain Rebelde et, comme il est également chanteur, il sort la même année son album éponyme. En dehors du Mexique, il était dans Zeke & Luther, Pretty Little Liars, 90210 et le film Rock of Ages, qui a marqué un avant et un après dans sa carrière.

Il est difficile pour les acteurs d’assumer un rôle aussi spécial que celui de Luis Miguel à cause de la peur d’être stigmatisé et d’être lié au personnage toute sa vie, mais dans le cas de Diego c’est diférent. Avant de mettre les pieds dans la série, il avait déjà un nom aux États-Unis et après la première saison, il faisait partie de Terminator: destin sombre et le titre commenté nouvelle commandepar Michel Franco.

En ce qui concerne votre avenir, d’autres moments uniques vous attendent dans votre voyage. Le film sortira bientôt Mourir dans une fusillade, avec Alexandra Daddario, dans une version moderne de Roméo et Juliette, mais avec des fusils et beaucoup plus d’action. Aussi, il l’attend HBO pour jouer dans une narcosérie: sera Adolfo Constanzo, chef du Narcosatánico qui a fait parler les gens au Mexique dans les années 80.

Pendant ce temps, vous pouvez le voir comme le soleil du Mexique dans le reste de la deuxième saison de fiction. Tenant compte de ce qui a été réalisé, beaucoup appellent Diego Boneta comme la prochaine grande star mexicaine du cinéma hollywoodien et devrait apparaître dans des projets plus importants.