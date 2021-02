Ce sont les produits phares Android les plus puissants selon AnTuTu, avec Xiaomi à la barre!

AnTuTu analyse désormais les téléphones mobiles les plus puissants parmi les « téléphones phares » du marché Android, et soyez prudent car non seulement le Snapdragon 888 bat l’Exynos 2100 de Samsung.

Nous n’allons pas vous parler aujourd’hui de les mobiles les plus puissants du marché, car ce sont d’autres et nous les avons déjà analysés il y a quelques jours grâce à AnTuTu, le populaire référence Chinois, ce qui nous amène aujourd’hui informations tout aussi juteuses sur le vaisseau amiral plus puissant à partir de l’ensemble du catalogue Android.

En fait, depuis AnTuTu ils ont voulu nous proposer un de leurs classements habituels avec le ‘Top 10’ des mobiles phares des principaux fabricants Android, également avec des données mises à jour en janvier 2021, ce qui suggère qu’en effet Xiaomi c’est avec son nouveau Mi 11 qui a au produit phare le plus puissant Du marché.

Il n’est pas surprenant qu’un smartphone avec Qualcomm Snapdragon 888, le premier à atteindre les marchés internationaux avec ce chipset, commande le classement du vaisseau amiral le plus puissant de l’industrie, même s’il est frappant de voir comment Huawei avec ses SoC HiSilicon Kirin 9000 de 2020 est toujours en avance sur le nouvel Exynos 2100 de Samsung.

En fait, les Sud-Coréens sont les pires chômeurs de cette comparaison, car s’il est vrai que ont fait un pas en avant avec le nouvel Exynos 2100, qui est placé au-dessus des Snapdragon 865 et 865+ à l’exception du ASUS ROG Phone 3 destiné au le jeu et donc vitaminé, c’est aussi ça Ils n’ont pas réussi à surpasser même un chipset de l’année dernière comme le Kirin 9000 de Huawei.

Dans tous les cas, en termes généraux, il est confirmé que Les système sur puces 5 nanomètres sont plus puissants que les générations précédentes, et que les trois – Qualcomm Snapdragon 888, Samsung Exynos 2100 et HiSilicon Kirin 9000 – surpassent leurs prédécesseurs en termes de performances si nous ignorons les terminaux hypervitaminés comme ceux destinés à le jeu.

Qualcomm domine le « top dix » avec jusqu’à six appareils et la première place du classement, Huawei sortant de la poitrine et Samsung grimpant les marches mais endommagés, hors du podium et derrière un mobile pour les jeux vidéo de 2020.

La classification AnTuTu ne ment pas, et elle a également été réalisée avec données collectées entre le 1er et le 31 janvier et en moyennessans compter les scores les plus élevés et les plus bas, avec plus de 1000 échantillons de chaque appareil à propos du test AnTuTu v8.

La le numéro 1 est pour Xiaomi Mi 11, qui avec son chipset Snapdragon 888 et 12 Go de RAM prétend être le seul à dépasser la barre des 700 000 points. Il y a un saut de plus de 50000 points sur pratiquement tous les autres, qui sont très égaux entre eux autour de 650 000 points.

En fait, le Huawei Mate40 Pro avec le Kirin 9000 et seulement 8 Go de RAM reste à près de 649000 points, laissant en troisième place au ROG Phone 3 avec son Snapdragon 865+ vitaminé avec 647 000 points.

La trois prochaines positions -quatrième, cinquième et sixième- sont pour les trois saveurs du nouveau Samsung Galaxy S21 avec l’Exynos 2100 et intégrant 8 ou 12 Go de RAM selon le modèle. Dans votre cas, ils restent avec 623000 points pour Ultra et sans perdre les 617 000 points du Galaxy S21 avec moins de capacité de mémoire.

D’ici ils arrivent déjà tous les modèles avec chipset Snapdragon 865 et 865+, montrant que si nous parlons de 2020, le chipset haute performance de Qualcomm était sans égal dans l’industrie l’année dernière… Quelque chose qui semble se répéter en 2021!

