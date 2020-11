Ce sont les premières du week-end sur Netflix, HBO, Disney Plus et Amazon (20-22 novembre)

Marvel 616, Black Money ou Motherland: Fort Salem font partie des meilleures nouvelles du week-end sur les plateformes de streaming

Un nouveau week-end dans lequel il se démarque Netflix, mais en raison de son absence, car il ne présente pas pas de nouvelles officiellement. Nous devons donc rechercher d’autres protagonistes tels que Disney Plus, cela montre «Marvel 616», un documentaire intéressant dans lequel vous pouvez découvrir les engrenages qui permettent qu’une machine géante comme Marvel se déplace, rencontrant des dessinateurs, des producteurs ou des éditeurs. D’autre part, nous aurons également l’épisode 12 de « Le Mandalorien ». HBO pariera gros avec une production de HBO Europe appel « Argent noir », tandis que Vidéo Amazon Prime osera avec une proposition audacieuse telle que « Motherland: Fort Salem ».

Série Disney Plus

Le Mandalorien S2 Chapitre 4

L’une des missions que ce guerrier mandalorien devra accomplir, en dehors des nombreuses et grandes luttes que vous aurez à vivre dans l’espace, Il s’agit de chercher jusqu’à ce que vous trouviez un enfant et ensuite de le tuer. Mais ce guerrier refuse de le faire et fait de lui son apprenti. Quatrième chapitre d’une deuxième saison qui nous a laissé son meilleur épisode la semaine dernière, et qui tentera d’être à la hauteur cette fois. Vous pouvez voir la bande-annonce de la deuxième saison via ce lien.

Marvel 616-20 novembre

«Marvel 616» est une série documentaire qui passe en revue tous les talents qui composent l’univers Marvel, des dessinateurs de bandes dessinées aux distributeurs. Les sources d’inspiration, les méthodes de travail et même l’étrange secret se rejoindront dans la nouvelle série documentaire de Disney Plus.

Série HBO

Black Money – 22 novembre

La série suit la situation croissante dans laquelle se trouvent deux techniciens du service des travaux publics. Frustré d’avoir les pires places de la maison au bar où ils prévoyaient de regarder le football, Doru et Ionel plaisantent sur effectuer un vol, revendiquant les richesses et n’ayant plus jamais à être au bas de l’ordre hiérarchique. Entendu par le propriétaire du bar, ce qui commence comme une blague prend une vie propre, et la prochaine chose qu’ils savent est ceNous subissons des pressions pour aller de l’avant avec un braquage dans la vraie vie. Vous pouvez connaître plus de détails sur la série via ce lien.

Films HBO

Twelve Monkeys – 20 novembre

Un prisonnier du futur est envoyé au début du 21e siècle pour enquêter sur l’origine d’un fléau qui décimerait la race humaine.

Réseau 2 – 20 novembre

Frank Moses (Bruce Willis), un agent à la retraite de la CIA, réunit son équipe d’élite particulière pour commencer la recherche d’un appareil nucléaire portable manquant. Pendant l’opération, ils devront affronter une armée d’assassins implacables, de terroristes impitoyables et de fonctionnaires du gouvernement affolés par le pouvoir.

Série de vidéos Amazon Prime

Patrie: Fort Salem – 20 novembre

Trois jeunes sorcières avec une formation de base en magie de combat se préparent à défendre le pays contre les menaces terroristes imminentes grâce à l’utilisation d’armes et de tactiques surnaturelles.

Films vidéo Amazon Prime

Mission Impossible: Fallout – 21 novembre

Un marchand d’armes et un groupe de terroristes ont l’intention de mener une triple attaque nucléaire avec trois engins au plutonium, qui sont perdus. Ethan Hunt et son équipe devront les récupérer avant qu’ils ne tombent entre de mauvaises mains.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂